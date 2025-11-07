Se acerca un sábado clave para San Martín de San Juan, que afrontará un partido definitorio por la Permanencia en Primera División frente a Lanús. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, se disputará este sábado 8 a las 21:30 en el estadio Hilario Sánchez y será el último compromiso del Verdinegro como local en el certamen.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el árbitro principal será Hernán Mastrángelo, quien por primera vez en este semestre dirigirá al conjunto sanjuanino. Lo acompañarán Gabriel Chade e Iván Núñez como asistentes, Yamil Possi como cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Germán Delfino y Diego Verlota.

Publicidad

Mastrángelo registra 16 partidos arbitrando a Lanús, con un balance parejo: cinco triunfos, cinco empates y seis derrotas del Granate. Además, mostró 34 tarjetas amarillas y cinco rojas a jugadores del conjunto del Sur bonaerense. Su última participación con el Grana fue el pasado 12 de septiembre, cuando Lanús venció 1 a 0 a Independiente Rivadavia.

En lo estrictamente futbolístico, el entrenador de San Martín definirá hoy el once titular con el objetivo de sumar tres puntos que resultan vitales para la continuidad en la máxima categoría. Todo indica que Sebastián “Pulpito” González volverá al equipo tras superar una contractura que lo marginó del partido anterior ante Godoy Cruz. En su lugar saldría Sebastián Jaurena, modificando el esquema para reforzar el mediocampo con dos volantes de contención.

Publicidad

Otra buena noticia para el Verdinegro es la confirmación de Matías Borgogno en el arco, luego de recuperarse del corte que sufrió en su pierna en Mendoza. Así, la probable formación sería con Borgogno; Portillo, Recalde, Lecanda y Diarte; Diego González y Watson; Fernández, Sebastián González y Tijanovich; y Maestro Puch como único delantero.

El duelo ante Lanús será una verdadera final para San Martín, que necesita hacerse fuerte en casa y sumar los puntos que le permitan llegar con vida a la última fecha del campeonato.