La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), según confirmó este jueves la propia funcionaria, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy a dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, expresó Bullrich a través de sus redes sociales.

Publicidad

La actual ministra conducirá, a partir del 10 de diciembre, un bloque compuesto por 20 senadores, con la misión de negociar acuerdos para avanzar con proyectos centrales del Gobierno, entre ellos el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que se debatirán durante las sesiones extraordinarias.

Por su parte, el actual presidente del bloque, Ezequiel Atauche, destacó la trayectoria de Bullrich y su compromiso con el proyecto libertario. “Ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y sé que junto a Patricia trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”, afirmó.

Publicidad

En la red social X, el senador jujeño agregó: “Hace dos años quienes formamos parte del proyecto político de Milei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso con Bullrich, que será una pieza fundamental del nuevo Congreso”.

Cómo queda el mapa del Senado

Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con siete senadores, entre el bloque oficialista y el de Libertad, Trabajo y Progreso. Tras las elecciones del 26 de octubre, se sumaron 12 nuevos legisladores, además de la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero, lo que refuerza el espacio libertario en la Cámara alta.

Publicidad

Bullrich mantuvo su primera reunión con sus futuros compañeros de bloque, donde se discutió el funcionamiento interno y la estrategia legislativa del oficialismo.

La senadora electa deberá tejer acuerdos con la UCR (9 senadores), el PRO (4) y representantes provinciales de Santa Cruz, Misiones, Corrientes, Córdoba y Chubut para alcanzar el quórum de 37 votos necesario para aprobar las leyes clave del Gobierno.

Una vez definida la jefatura del bloque, el oficialismo deberá resolver si mantiene como presidente provisional del Senado a Bartolomé Abdala o si designa a la neuquina Nadia Márquez, quien resultó electa el pasado 26 de octubre.