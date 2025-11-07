Las autoridades de San Juan activaron este miércoles el programa “San Juan Te Busca” para dar con el paradero de Luisa Ávalos, una mujer de 79 años que fue reportada como desaparecida.

De acuerdo con la información oficial, Ávalos es de contextura delgada, mide 1,60 metros, tiene tez morena, ojos negros y cabello corto ondulado de color entrecano. Al momento de ausentarse vestía un pantalón marrón y una remera color salmón.

Publicidad

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan difundieron su imagen y sus características físicas con el objetivo de reunir datos que permitan avanzar en la búsqueda.

Desde el Ministerio de Seguridad pidieron a la población comunicarse de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana ante cualquier información que ayude a localizarla.