El actor y cineasta estadounidense Johnny Depp llegará a la Argentina el miércoles próximo, en una visita que despierta gran expectativa entre sus seguidores. El protagonista de Piratas del Caribe arribará a la ciudad de La Plata para presentar su más reciente trabajo como director: Modigliani, tres días en Montparnasse, película que marca su regreso a la pantalla grande tras varios años de ausencia.

El artista será recibido por el intendente Julio Alak, quien lo distinguirá como “visitante ilustre” de la capital bonaerense en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la cultura internacional. La agenda oficial incluirá actividades en distintos espacios emblemáticos, con acceso para el público y una gala de cine que promete convocar a una multitud.

Según informó Alejo García Pintos, Director General del Teatro Municipal Coliseo Podestá, Depp recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, uno de los edificios históricos más representativos de la ciudad. Luego, se trasladará al Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibirlo junto al actor italiano Riccardo Scamarcio.

En el teatro se realizará la avant première de Modigliani, tres días en Montparnasse, una cinta ambientada en el París de 1916 que relata tres jornadas cruciales en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani. El elenco está integrado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.

De esta manera, Depp llega al país no solo para presentar su nuevo proyecto cinematográfico, sino también para reencontrarse con el público argentino y mostrar una faceta distinta de su carrera, consolidándose como director y narrador visual de historias intensas y artísticamente comprometidas.