Advierten que el 24% de las especies de mamíferos argentinos está amenazada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El 24% de los mamíferos argentinos está en riesgo de extinción, "ya sea en peligro crítico o vulnerables", afirmó hoy el presidente de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem), Javier Pereira, al presentar la "lista roja" de las especies consideradas frágiles por factores como los ambientales.



El lanzamiento del trabajo se realizó en el Ecocentro de Puerto Madryn, un ámbito de estudio y divulgación científica ubicado en las afueras de esta ciudad chubutense, frente al Golfo Nuevo, sobre la cara sur de Península Valdés, con la presencia del secretario de política ambiental en recursos naturales, Diego Moreno.



Entre las especies más vulnerables se encuentran el yaguareté y el "carayá rojo", un mono aullador que habita en el noreste del país.



"Son especies que presentan un alto grado de amenaza, lo que significa que si no se revierte la situación en pocas generaciones más no quedarán más ejemplares" explicó Diego Varela, del equipo de investigadores del Conicet Misiones.



En ese mismo rango de "peligro crítico" se encuentran otras cuatro especies para las que se requerirán políticas activas.



En tanto, entre las noticias positivas se ubicó a la ballena franca austral, cuya población venía hasta el siglo pasado en retroceso pero no solo frenó su caída sino que se nota un crecimiento de ejemplares vinculado a las políticas proteccionistas.



"Para el caso de los mamíferos marinos, tienen que ver mucho las pesquerías que, de no controlarse, su efecto negativo será irreversible", detallaron los especialistas.



Otra especie que fue puesta como "vulnerable" es la mara (liebre patagónica) propia de la región austral, sobre todo en Península Valdés, especie "típicamente argentina, y de nosotros depende su conservación" explicó a su vez Pereyra, del Sarem.



Un dato que también resultó llamativo es que el atropellamiento por ruta aparece, después de la caza, como el segundo factor importante de muerte de mamíferos en la extensión geográfica del país.



Javier Pereira indicó que "este trabajo tiene un valor muy importante también en cuanto a las fotografías, porque al nombre científico de la especie hay una cara que se logra gracias al trabajo del aporte invalorable de la sociedad argentina de fotógrafos".



En Argentina desaparecieron cinco especies, entre ellas dos zorros y la llamada "nutria gigante".



Factores como la expansión de la frontera agropecuaria, la pesquería y el uso de pesticidas, sumado a la caza y el atropellamiento, provocan la muerte sistemática de ejemplares.



Como contrapartida, los especialistas proponen la creación de reservas naturales y espacios de sostenimiento poblacional, aunque "nada se logra si no hay una concientización de toda la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente porque allí está la clave", coincidieron en explicar.



El trabajo demandó más de dos años y ofrece información detallada y actualizada sobre rasgos eto-ecológicos, es decir de los animales en su ambiente, taxonomía, distribución y amenazas de las 395 especies con presencia confirmada en la Argentina.



El relevamiento es resultado del trabajo de más de 700 especialistas, desde investigadores hasta técnicos, y de organismos públicos nacionales y provinciales, guardaparques, ONGs, referentes extranjeros y fotógrafos.



La presentación del estudio está acompañado por la muestra fotográfica "Mamíferos de Argentina", que consta de 45 obras pertenecientes a socios de la Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza (Afona).