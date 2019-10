Advierten que "intentan silenciar" al único perito que avala informe uruguayo sobre Austral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los abogados de los imputados por la tragedia del avión de Austral en la que murieron 74 personas cerca de la ciudad uruguaya de Fray Bentos en 1997, denunciaron ante el Tribunal Oral Federal 5 por falso testimonio al perito oficial Carlos Lupiañez, único auxiliar de la justicia que coincide con el peritaje realizado por la comisión de investigación de Uruguay. Según fuentes de la defensa, esta presunta maniobra que tiene como objetivo "desacreditar y silenciar" al perito, tiene un antecedente similar en la etapa de la investigación, cuando uno de los abogados que representa a varios de los 34 imputados denunció por falso testimonio al mecánico despachante del vuelo Oscar Bazzani, que dos años después fue absuelto. La nueva denuncia ocurrió en la audiencia realizada el martes en los tribunales de Comodoro Py, cuando los peritos oficiales y de parte -10 en total- dialogaban ante el Tribunal Oral Federal 5, formado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y José Martínez Sobrino, para aclarar las divergencias entre el peritaje oficial y un anexo. En el coloquio que ya ocupó al menos las últimas siete audiencias del juicio quedó en evidencia que Lupiañez sostiene la pericia oficial realizada por la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos de Uruguay (Ciada), mientras que la otra perito oficial puesta por el tribunal, la ingeniera Silvina De Ceglia, está en desacuerdo y presentó junto a los peritos de los defensores otra teoría sobre la tragedia. Básicamente, a lo largo del proceso que comenzó en mayo, Lupiañez asegura que la caída del avión está vinculada con el posible congelamiento de los tubos Pitot que marcan la velocidad del vuelo, y que el avión que se cayó hace 22 años cerca de Fray Bentos no cumplía con las disposiciones que estaban vigentes desde 1987. En cambio, la perito oficial De Ceglia opina que ese informe es un "cachivache sin sustento", y la caída del avión fue consecuencia de una sucesión de errores humanos cometidos por el piloto y el copiloto. Este martes, luego de la exposición de uno de los peritos de parte, Lupiañez pidió la palabra para hacer una aclaración, y en forma didáctica presentó unos gráficos sobre las nubes "cumulonimbus", que si bien advirtió que no se trataba de formaciones de nubes del día del hecho que se investiga, servían para ilustrar sobre esos frentes atmosféricos. Tras esa explicación, los abogados Jorge Sandro y José María Figuerero, con el apoyo de la doctora Andrea Novello, pidieron testimonio de la declaración de Lupiañez para que se sortee un juzgado y se investigue si el perito cometió falso testimonio. Los abogados defensores aseguraron que "desde el inicio del juicio oral las argumentaciones de Lupiañez han sido confusas porque faltó a la verdad exponiendo fotografías que no se corresponden con los hechos que aquí se investigan, con el solo objetivo de confundir al tribunal". Luego de la denuncia, el fiscal Patricio García Elorrio dijo que no advertía "conducta dolosa" en la participación de Lupiañez en este juicio y expresó al tribunal que "sería razonable que primero se termine con el coloquio de peritos o con el proceso oral antes de valorar los dichos de cualquier perito o testigo". El abogado querellante Norberto Caputo dijo a Télam que lo ocurrido con Lupiañez se explica por "la metodología del apriete, ya lo usaron en el caso Arazzi, que si el tribunal lo consulta va a ver que querellaron a un testigo; también en el caso de Bazzani hicieron lo mismo y ahora intentan hacerlo con Lupiañez, intentan apretar a los testigos. El tribunal habiendo sido advertido debería actuar en consecuencia". El tribunal está en cuarto intermedio hasta el martes 29 de octubre, a las 12, cuando podría conocerse su resolución sobre la denuncia realizada por las defensas.