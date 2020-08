Afirman que, a diferencia de lo que hizo en el Jury, el exjuez Flores quiere declarar en la causa penal

Luego de renunciar por razones de salud y zafar del juicio oral de destitución, el exjuez Pablo Flores tendrá que decidir si se presenta o no a la indagatoria a la que será llamado en la causa penal que se está sustanciando en su contra por los supuestos delitos que cometió cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción N° 2. En su entorno aseguraron que esta vez sí quiere comparecer, porque es un proceso de estricta naturaleza jurídica y tiene elementos para demostrar su inocencia. De todos modos, las fuentes no descartaron la opción de la inimputabilidad por problemas psiquiátricos.

Flores dimitió el 14 de agosto, jaqueado por un Jury de destitución en su contra. Dando un paso al costado evitó someterse al juicio oral, pero ahora tiene pendiente una causa penal que se disparó casi en forma paralela por los mismos hechos.

El exmagistardo está imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad. ¿Por qué? Le endilgan en su función de juez haberle dado ilegalmente para uso personal al comisario Gustado Padilla una camioneta Toyota Hilux que había sido secuestrada en un operativo judicial, detectar que los papales del rodado eran apócrifos y no declararse incompetente para que investigue la Justicia Federal y cajonear un expediente en el que tenía que investigar al mismo policía.

Por todos esos hechos, ya sin la protección de los fueros que le daban el cargo de juez, Flores será llamado a indagatoria como sospechoso. La audiencia la fijará el juez Alberto Caballero, una vez que la Cámara de Diputados formalice la salida del exmagistrado y este jueves le acepte la renuncia.

Así como el exjuez esgrimió problemas psiquiátricos y físicos para presentarse al juicio oral del Jury, podría buscar alguna maniobra para no comparecer en la causa penal e intentar que el proceso se extinga. No obstante, fuentes de su entorno inmediato le dijeron a DIARIO HUARPE que quiere presentarse a declarar y ponerle un fin a todo.

Dieron dos razones por las que supuestamente ahora comparecería. La primera es que se trata de una audiencia de indagatoria que implica menor desgaste que un juicio. La otra, que al tratarse de un proceso jurídico “sin interpretaciones políticas”, está seguro que las pruebas y la jurisprudencia que aportará serán suficientes para su sobreseimiento.

Una forma de tratar de gambetear la causa penal y una eventual condena es apelar a la figura que establece el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal. El mismo dice que “si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el Tribunal suspenderá la tramitación de la causa… la suspensión del trámite del proceso impedirá la declaración indagatoria o el juicio… si curare el imputado, proseguirá la causa a su respecto”.

La inimputabilidad implica que el acusado ya no tiene conciencia de la gravedad de los hechos que le enrostran ni los elementos para defenderse. Pero no es tan sencilla obtenerla, porque debe ser acreditada por los peritos del Poder Judicial.

En Tribunales creen que podría ir por ese camino, atendiendo a que argumenta sufrir problemas psiquiátricos que lo llevaron a estar de licencia durante meses en su puesto de juez y a no presentarse al Jury. Las fuentes advirtieron que “es una posibilidad que no está desechada”, pero al mismo tiempo afirmaron que no es algo que se encuentre en evaluación en estos momentos.