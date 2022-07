“Agarró lo primero que tenía”, dijo una experta sanjuanina sobre el look de Silvina Batakis

La asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía no tan solo abrió el debate en el aspecto político y económico, sino también en la moda. La flamante funcionaria de Alberto Fernández juró en el Salón Blanco de Casa Rosada y llevó un look, que al decir de los expertos, no era adecuado para tal ocasión. La licenciada en Ceremonial y Protocolo, Rosana Fiheroa, comentó a DIARIO HUARPE que la ministra tendría que haber usado un traje o directamente un vestido formal. Esto lo explicitó también en sus redes sociales, en donde se armó la polémica.

Batakis utilizó un pullover blanco con una serie de flores tejidas al crochet sobre su hombro izquierdo. La sanjuanina sostuvo que esto rompe las reglas del protocolo debido a que el blanco no es un color que pueda emplearse en estos eventos solemnes. Explicó que para estas ocasiones es necesario lucir tonos negros, grises o azules.

Además, Fiheroa precisó que nunca hay que estar por encima de la figura presidencial. En este caso puntual, Alberto Fernández iba con un traje azul oscuro y camisa blanca. “Uno transmite mucho con lo que se pone. Lo importante, y que debemos destacar siempre, es que no hay que normalizar lo que está mal”, aseguró la experta.

La sanjuanina indicó que su crítica va más allá de sí la funcionaria está o no preparada para asumir ese cargo, sino que su cuestionamiento apunta a los asesores de Batakis. “Da la impresión que abrió el placar y se puso lo que primero tenía a mano. No le importó nada”, aseguró.

Fiheroa analizó que es fundamental saber el contexto de los eventos para elegir el vestuario. “Esto no se trata de decir ‘yo soy lo que soy, no es así’”, indicó. Mencionó que este es un cargo valioso y que ella “debe representar lo que indica esta función”.

El pensamiento de la experta fue expuesto en sus redes sociales, en donde algunos de sus seguidores comentaron sobre lo que el debate que abrió. La mayoría coincidió con su observación, mientras que otra persona la cuestionó diciendo que lo importante sería destacar que después de mucho tiempo, una mujer llega a ese puesto clave. “Esto va más allá de ser mujer. Son puestos que nos costaron bastante y también debemos estar a la altura”, contó.

Rosana Fiheroa expuso la situación en sus redes sociales.

Algo que completó su look y que para Fiheroa fue un error fue el peinado y la falta de maquillaje. Además, precisó que cuando dio el breve discurso, de tres minutos, se equivocó al usar el saco con el prendedor de la escarapela, ya que esta última era bastante grande. “Parecía una cucarda”, enfatizó.

Otra voz

Quien coincidió con Fiheroa fue el modisto local Ignacio Fiol. El joven aseguró que ese look no es el adecuado para el acontecimiento, aunque puntualizó que a veces va en el gusto de cada persona y en su estilo. “Tal vez si la remera hubiese sido una blusa más fina en color negro con esas flores sería algo totalmente diferente”, concluyó.