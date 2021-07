Agencias de viajes ven complicado el panorama para las vacaciones de invierno: hay muchas consultas y pocas ventas

Comenzaron las vacaciones de invierno que años anteriores significaban una suba en las ventas de agencias de viajes, pero este año por la pandemia de coronavirus y las restricciones el panorama es desalentador.

“Hay muchas consultas, pero falta el paso final que es llegar a realizar la venta”, comentó a DIARIO HUARPE el titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, Ariel Giménez.

Giménez aseguró que el panorama en este receso invernal es “bastante complejo” ya que son muchos los sanjuaninos que se están animando a viajar, pero generalmente hacen turismo interno y para ello no contratan sus viajes a través de agencias.

En cuanto a los viajes internacionales, las personas no se están animando a contratarlos por la falta de vuelos y las restricciones para ingresar a la Argentina. “Afecta el no saber qué pasa cuando salís de tu provincia o del país, hoy te encontrás con una realidad y el Gobierno de un momento a otro te cambia las reglas del juego. Los pasajeros tienen incertidumbre a la hora de viajar”, sostuvo. Para ejemplificar la situación, mencionó a quienes que viajaron al exterior y actualmente se encuentran varados porque restringieron a 600 pasajeros por día el ingreso al país.

No obstante, cada uno de los argentinos que salió del territorio argentino firmó una declaración jurada en la que aceptó que "la salida y el reingreso desde y hacia el país implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del país de destino y de la República Argentina al regreso, asumiendo las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma".

Esta modificación de las restricciones que se hace de forma constante y sin previo aviso les juega en contra a las agencias a la hora de concretar ventas. Incluso, son muchas las ocasiones en las que deben trabajar el doble por las reprogramaciones de vuelos, viajes y demás. También, por los movimientos administrativos que deben hacer para que el pasajero no pierda los servicios que contrató.

“Quienes tenían pasajes al exterior están reprogramando, no se atreven a viajar porque no saben si van a poder volver al país. Hasta que no se armonice todo, la situación de las agencias de viajes es compleja”, dijo Giménez.

Es por ello que están apostando a vender opciones dentro del país y en forma individual, ya que no se pueden hacer salidas de contingentes ni grupales que años anteriores permitieron que los costos sean menores.

Los sanjuaninos están consultando principalmente por destinos del norte como las Cataratas del Iguazú, Salta o las Termas de Río Hondo. Aunque, por las distancias son muchos los que terminan sin viajar y no van más allá de la consulta.

“La cantidad de movimientos que puedan llegar a tener las agencias de viajes durante las vacaciones de invierno va a ser muy pobre”, cerró el titular de agencias de viajes.

Cambio de formato para abaratar costos

Desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad en San Juan cerraron cuatro agencias de viaje. Hay otras que, para no cerrar sus puertas de forma permanente y no perder los legajos, optaron por abaratar costos. Para ello dejaron los locales en los que estaban y a los que las personas podían ir a consultar para trabajar desde sus hogares de forma virtual.

Ahora, el trabajo a través de plataformas, páginas web, WhatsApp y redes sociales es lo que priorizan para gastar menos ante la baja en las ventas de viajes.