San Martín de San Juan enfrentará este sábado 23 a las 20 horas a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Hilario Sánchez, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera División. El partido, que se disputará por la Zona B, representa una oportunidad crucial para el conjunto local, que busca revertir su situación en la tabla anual.

El Verdinegro llega a este compromiso después de un empate 0-0 ante Talleres de Córdoba en la jornada anterior y una dura derrota 1-0 de local frente a Sarmiento de Junín. La presión es alta para el equipo de Leandro Romagnoli, ya que se encuentra en la última posición de la tabla anual, lo que lo coloca en una situación de alto riesgo de perder la categoría. Para mantenerse en la máxima división, sumar los tres puntos en casa es de vital importancia.

Por su parte, el Lobo de La Plata, dirigido por Alejandro Orfila, busca recuperarse de una caída 2-1 ante Lanús. Para este encuentro, Gimnasia podría contar con el regreso de Pedro Silva Torrejón al once titular, quien se reintegró a los entrenamientos. Sin embargo, no podrá contar con Norberto Briasco, quien sufrió una lesión muscular.

Posibles formaciones y datos del partido

San Martín: Matías Borgogno Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Dónde ver en vivo y datos del partido

El partido será transmitido por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Fernando Espinoza, asistido por Luis Lobo Medina en el VAR. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez a las 20:00 horas.