El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para San Juan un período de tiempo estable y predominantemente despejado durante el fin de semana, caracterizado por días templados y noches frías, con un marcado descenso de las temperaturas durante la madrugada del domingo.

Para la jornada del sábado 23 de agosto, se anticipa un cielo completamente despejado durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4°C en la madrugada y una máxima de 15°C durante la tarde, para luego descender a 5°C en la noche. Los vientos serán moderados, con intensidades entre 13 y 22 km/h provenientes del sector sur por la mañana, rotando al este para el resto del día.

El domingo 24 de agosto se mantendrán las condiciones de cielo despejado en todos los turnos. Sin embargo, se pronostica un descenso térmico significativo durante la madrugada, con una temperatura mínima estimada de 0°C. Durante la tarde, se recuperarán los valores hasta alcanzar los 19°C. El patrón de vientos presentará variabilidad en su dirección, iniciando de madrugada desde el noroeste, rotando al norte por la tarde y finalizando en el sector suroeste por la noche, con intensidades que irán de leves a moderadas.