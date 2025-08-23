Durante la noche del jueves 21 de agosto, delincuentes ingresaron a dos casas del loteo Don Agustín, ubicado sobre calle 9 de Julio, al oeste de Laprida, cerca de Sierras Azules, en el departamento Zonda. Los ladrones forzaron ventanas, desconectaron las alarmas y robaron ambos inmuebles.

Raúl López, una de las víctimas, contó a DIARIO HUARPE que los delincuentes ingresaron pasadas las 22 horas a su casa y a la vivienda de un vecino. En ambos casos se llevaron el aire acondicionado completo, incluyendo las unidades interior y exterior y el control remoto, además de ropa y otros objetos personales. Al vecino también le sustrajeron electrodomésticos, como una licuadora, y otros elementos de valor.

El modus operandi de los delincuentes consistía en ingresar siguiendo la misma modalidad: forzaban ventanas para entrar y desconectaban las alarmas, aunque las sirenas sonaban. En el caso del vecino, además, rompieron el alambrado colindante y manipularon las cámaras de seguridad, girándolas para evitar ser registrados.

Tras los hechos delictivos, los damnificados realizaron inmediatamente la denuncia en la Comisaría 14ª. Sin embargo, alertaron sobre la escasa presencia policial en la zona, ya que solo un móvil y tres efectivos estaban disponibles para todo Zonda en el momento de los robos.

Este episodio se suma a otros hechos delictivos recientes en la zona, generando preocupación entre los vecinos por la seguridad. La Policía de San Juan continúa con la investigación para dar con los responsables.