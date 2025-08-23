El hombre que había amenazado con un arma de fuego a dos albañiles en el barrio Del Carmen, Capital, fue condenado por la Justicia de San Juan. El hecho ocurrió el 24 de julio, cuando Augusto Roberto Quiroga increpó a los hermanos Mauricio y Leonardo Morales porque el ruido de la obra en la vivienda lindera le resultaba molesto.

De acuerdo a la investigación, cerca de las 14:50 los trabajadores ya habían finalizado su jornada, que habían pactado terminar a las 15:00 para evitar conflictos con el vecino. Sin embargo, Quiroga salió de su casa, increpó a los trabajadores y luego volvió a ingresar a su vivienda, de donde regresó con una escopeta en mano, con la que los amenazó: “Dejen de hacer ruido”. Ante la situación, los albañiles se resguardaron en la obra y llamaron al 911.

Publicidad

La fiscal Daniela Pringles, junto a la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera, calificaron el hecho como amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de los dos trabajadores.

Este 22 de agosto, en audiencia de control de legalidad de detención y formalización, se resolvió un juicio abreviado. Quiroga fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y deberá cumplir reglas de conducta durante dos años. Además, la Justicia ordenó el decomiso del arma y de los elementos secuestrados.