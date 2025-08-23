El Gobierno de San Juan, a través de Obras Sanitarias del Estado (OSE), puso en marcha las tareas de ampliación y renovación de la Red Distribuidora de Agua Potable en la localidad de San Roque, en Jáchal. El objetivo de la intervención es garantizar un servicio eficiente y de calidad para la comunidad, mediante la mejora de la infraestructura existente y la ampliación de la cobertura del servicio.

La obra, que demandará una inversión total de $1.468.525.151,28, se encuentra financiada con fondos provenientes del , con aportes en partes iguales de los proyectos Gualcamayo y Veladero. Los trabajos comprenden la instalación de más de 15.000 metros de tuberías de distintos diámetros, la construcción de 4.000 m² de pavimento y la ejecución de 250 conexiones domiciliarias. Se estima que la población beneficiada será de aproximadamente 1.250 habitantes.

El proyecto se desarrolla bajo la modalidad de contrato de obra pública, formalizado mediante la Licitación Nº 2884. El plazo establecido para la ejecución de los trabajos es de 9 meses, por lo que su finalización está prevista para marzo de 2026.