Agustín Bugallo: “Con la selección viene todo muy bien, estamos en la recta final”

Luego de haberse despedido públicamente (en sus redes sociales personales) de Países Bajos, el hockista sanjuanino Agustín Bugallo habló sobre distintos temas.

La nueva normalidad que el mundo transita no deja de ser dinámica y- a veces- sorpresiva. Poco a poco, cientos de actividades de todo tipo intentan retomar su habitual cotidianidad –con protocolos y medidas sanitarias de por medio-. El deporte está inmerso y un ejemplo de lo anterior es el hockey sobre césped neerlandés.

En las últimas temporadas, la Primera División de aquél país europeo disfrutó de un gran jugador. Se trata de Agustín Bugallo, el barrealino y hombre de la selección nacional, quien hizo patria y representó a la Revolución Deportiva.

“Se termina la temporada. Tiempo de decir adiós y muchas gracias. Fue una temporada rara por la situación que nos toca vivir pero feliz de poder seguir haciendo lo que amo. Agradecer a la gente del club, coach y especialmente a mis compañeros de equipo por hacerme sentir parte de esta hermosa familia”, el mensaje que publicó en Instagram.

Su carrera deportiva está en un momento especial. Y se debe a que, a nivel de clubes, cambiará de liga –dejará al equipo HGC- y sigue en carrera ante algo más que especial: la posibilidad de ser citado para Tokio 2020.

Con la intención de saber más detalles, nos contactamos con el sanjuanino, quien en las próximas horas arribará al país vía aérea. Ante las preguntas, Bugallo respondió lo siguiente:

-Tal vez en algún momento te toque regresar al hockey neerlandés, pero ¿qué balance hacés de las últimas temporadas que estuviste ahí?

-La verdad que la liga holandesa es muy competitiva. Hay un top tres o cuatro de ligas, pero creo que la de Holanda está un escalón más arriba. Todos los equipos son muy competitivos. Estoy muy contento por haber debutado en Europa ahí, en una liga muy importante, y haber jugados en dos grandes equipos (Pinoké y HGC). Me llevo un aprendizaje y experiencia tremenda para mi carrera.

-¿En qué etapa de tu carrera te llega esta chance de jugar en Bélgica?

-Me llega en un momento en el que priorizo otros temas. Me ofrecen un contrato más largo, eso me ayuda a estar más tiempo y tranquilo en un solo lugar, no me mudaría seguido, quiero asentarme en un club y este es un proyecto más a largo plazo y eso ayuda muchísimo.

-¿Qué nos podés comentar sobre la liga belga?

-La liga belga es una de las mejores del mundo. Está en el top tres y hay muchos jugadores internacionales. Hay mucho presupuesto, muchas figuras del mundo. Estoy contentísimo por mantenerme en ligas importantes para seguir compitiendo en el alto nivel.

-Por último, tema selección de Argentina. ¿Cómo vienen trabajando con el equipo? La posibilidad de ir a Tokio sigue latente, ¿cómo lo ves?

-Con la selección viene todo muy bien, estamos en la recta final. Estoy motivado. Es un camino largo, medio raro por el COVID-19, pero estamos todos iguales. No hay país que te diga que no le está costando la preparación. Y nosotros los argentinos estamos acostumbrados a superar barreras, eso nos hace fuerte. El grupo de la selección está muy unido y personalmente estoy muy contento de formar parte de este equipo. Estamos trabajando duro para defender la medalla de oro.

Fuente: Secretaría de Deportes