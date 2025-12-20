Airbag confirma su regreso a San Juan: tocará en abril de 2026 en el Playón del Bicentenario

Tras un año 2025 histórico, coronado por cinco recitales agotados en el Estadio River Plate y una gira internacional exitosa, la banda argentina Airbag anuncia su regreso a la provincia de San Juan. La formación integrada por los hermanos Guido, Gastón y Patricio Sardelli extiende su exitosa gira "El Club de la Pelea" hasta 2026, con una fecha ya confirmada para el público sanjuanino.

El concierto está programado para el sábado18 de abril de 2026 y tendrá lugar en el Playón del Estadio Bicentenario, un espacio al aire libre con capacidad para albergar a miles de fanáticos.

Publicidad

Una gira arrolladora

Iniciada en mayo de 2025 para presentar su octavo álbum de estudio homónimo, "El Club de la Pelea" se ha convertido en una de las giras más extensas y exitosas de la banda. En apenas siete meses, Airbag recorrió Argentina y cruzó fronteras con más de 35 espectáculos en países como Uruguay, Ecuador, Colombia, México, Perú, Paraguay y España.

El cierre de 2025 marcó un hito sin precedentes: dos funciones consecutivas y agotadas en el Estadio River Plate los días 17 y 18 de diciembre, elevando a cinco la cantidad de recitales con entradas vendidas en ese emblemático escenario durante un mismo año.

Publicidad

Información clave para el concierto en San Juan

La banda y los productores han liberado los detalles para asegurar el acceso de sus seguidores:

Fecha: 18 de abril de 2026.

Lugar: Playón del Estadio Bicentenario, San Juan.

Preventa Exclusiva: Para clientes del Banco San Juan. Comienza el lunes 22 de diciembre de 2025 a las 16:00 horas. Ofrece la opción de financiación en hasta 9 cuotas sin interés.

Venta General: Se activa el martes 23 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas.

Punto de Venta Oficial: Todas las entradas se comercializarán a través de la plataforma www.tuentrada.com.

Esta fecha es una de las primeras confirmadas para la gira 2026, que también incluirá presentaciones en otras provincias argentinas como San Luis, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

Publicidad

Un espectáculo de alta gama

Los asistentes al Playón del Estadio Bicentenario podrán esperar una experiencia musical contundente. Los shows de esta gira son conocidos por su extensión, frecuentemente superando las 2 horas y 50 minutos de duración.

El repertorio es un viaje por la discografía de la banda, equilibrando los nuevos temas del álbum "El Club de la Pelea" —cuyo primer volumen ya supera los 200 millones de streams en plataformas digitales— con los clásicos que definieron su carrera, como "Jinetes Cromados", "Por mil noches" y "Kalashnikov". En fechas recientes, la banda ha sorprendido a su público estrenando en vivo nuevos temas como "Blues del Infierno", adelanto de la segunda parte del álbum.

La producción escénica está a la altura de la convocatoria, con una puesta a gran escala que incluye pasarelas, efectos especiales, imponentes pantallas y un diseño de luces creado para maximizar la conexión con el público masivo.