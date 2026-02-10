La banda Sin Ley regresa a San Juan con una fecha esperada por su público, luego de varias reprogramaciones que incrementaron la expectativa en la provincia. El recital será el sábado 14 de febrero de 2026, a las 20 horas, en el Complejo Eliazar, ubicado en Av. Paula Albarracín de Sarmiento 3035, en Villa Krause.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Norberto “Dudú” Hareza, voz, líder y fundador del proyecto, adelantó que el show en San Juan tendrá un carácter especial. Según explicó, la intención es ofrecer un recital extenso, con un repaso amplio por la discografía de la banda y algunos condimentos que prefirió dejar como sorpresa para el público local.

El vínculo con San Juan y el vivo

Hareza destacó la relación particular que Sin Ley mantiene con San Juan, una plaza que la banda considera clave dentro de su recorrido. “Siempre fue un lugar muy especial para nosotros, con muchos afectos”, señaló, al recordar que en su momento la provincia fue elegida como un punto central para encontrarse con su gente.

Sobre la gira y el regreso al escenario, el cantante remarcó que el contacto directo con el público sigue siendo el motor del grupo. La experiencia del vivo, explicó, es lo que los alimenta y les da sentido a las presentaciones, manteniendo una dinámica que la banda sostiene desde sus inicios.

Un público fiel y en permanente recambio

Uno de los rasgos que Sin Ley identifica en cada presentación es la convivencia entre seguidores históricos y nuevas generaciones. Hareza afirmó que el recambio de público es constante desde hace más de 15 años, con la presencia de gente más joven que se acerca al proyecto y mantiene vigente la escena.

En ese sentido, subrayó la sinceridad del punk como género y su raíz barrial y expresiva, un espacio donde todavía se dicen cosas y se canalizan miradas críticas, aunque muchas veces quede relegado en los grandes circuitos mediáticos.

Nuevo material en camino

Además del show en San Juan, Sin Ley atraviesa un proceso creativo activo. Hareza confirmó que la banda se encuentra grabando un disco completamente nuevo, con canciones inéditas. El objetivo es poder finalizar el material antes de septiembre y comenzar a lanzar los temas de manera progresiva, para luego presentar el álbum completo hacia septiembre u octubre.

La fecha en San Juan se inscribe así en un momento clave para el grupo, que combina el reencuentro con su público y la preparación de una nueva etapa discográfica.

Datos del show

Sin Ley se presentará el sábado 14 de febrero de 2026, a las 20 horas, en el Complejo Eliazar, en Villa Krause. Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y pueden solicitarse a través de los canales de la productora.