Ajax venció a Sparta Rotterdam y se aleja en soledad en la punta del torneo de los Países Bajos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Ajax, con los argentinos Nicolás Tagliafico -ex Independiente- y Lisandro Martìnez -ex Defensa y Justicia-, venció hoy como local 2 a 1 a Sparta Rotterdam y se aleja en soledad en la punta de la Eredivisie, torneo de fútbol de la Primera División de los Países Bajos.



El equipo de Amsterdam se impuso en la decimonovena fecha del campeonato con los goles que marcaron los mediocampistas neerlandeses Donny van de Beek (15m PT) y Ryan Gravenberch (15m ST).



Con la victoria, Ajax llegó a los 47 puntos y estiró a 6 su ventaja ante su inmediato perseguidor, AZ Almaar, que cuenta con 41 unidades.



Resultado de los otros partidos que se disputaron en la jornada, VVV Venlo 1-PSV; Emmen 1 - Heracles 0 y ADO Den Haag 2 - RKC Waalwijk 0.



Ayer Feyenoord, con la presencia del defensor argentino Marcos Senesi -ex San Lorenzo-, derrotó 3 a 1 a Heerenveen; AZ Alkmaar 1-Willem II 3; Fortuna Sittard 1-Vitesse 3; Twente 0-Groningen 0; Zwolle 3-Utrecht 3.



Principales posiciones: Ajax, 47 puntos; AZ Alkmaar, 41; Willem II, 36; PSV, 35; Feyernoord, 34; Vitesse, 33; y FC Utrech, 30.