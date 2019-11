Al final, Michetti les tomará juramento a los Fernández

Son varias las vueltas que se están dando en torno al traspaso de mando y como hasta ahora se venía resolviendo en función de los deseos del Gobierno entrante, no puede descartarse que no esté dicha la última palabra. Lo primero que se acordó, fue que finalmente el traspaso se haga en el Congreso de la Nación, tal y como deseaba el Gobierno entrante, en particular Cristina Kirchner, que por esa razón desistió en 2015 de traspasarle los atributos presidenciales a Mauricio Macri.

Pero si bien inicialmente se preveía que Gabriela Michetti fuera la encargada de llevar adelante la ceremonia de jura de ambos componentes de la fórmula del Frente de Todos, el miércoles trascendió el deseo de CFK de ser ella quien le tomara juramento a su compañero de fórmula, una vez que la vicepresidente actual la hubiera hecho jurar a ella, delegándole luego la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo este jueves por la noche se informó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y su probable sucesor, Santiago Cafiero, acordaron que se haga una ceremonia tradicional, con Michetti tomándole juramento a ambos. Como trascendió que así se habría acordado también en el Senado de la Nación, parlamentario.com consultó a miembros del entorno de la vicepresidente actual, que aclararon que “nadie, nadie, nadie” los había consultado sobre el tema y que por lo tanto la titular del cuerpo tenía decidido desarrollar la ceremonia conforme lo que indica la Constitución, “haciendo jurar primero al presidente y luego a la vicepresidente, y es lo que hará Gabriela Michetti”.

Lo que puntualmente dice el artículo 93 de la Constitución Nacional es que “al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: ‘desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina’”. Esto es, Gabriela Michetti entiende que el orden establecido por la Carta Magna es el que detalla el artículo, que a su vez no establece que el juramento sea tomado a solo uno de los dos componentes de la fórmula, sino a ambos. Es entonces lo que piensa hacer valer.

En 2003, José Luis Gioja fue el encargado de tomar los juramentos de rigor, a Néstor Kirchner y Daniel Scioli, en ese orden. Lo mismo sucedió en 2007, cuando el vicepresidente de entonces, Daniel Scioli, hizo prestar juramento a Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. Primero la dama, después el vice.

Sin embargo cuatro años después, cuando Cristina no quiso que Cobos fuera quien le tomara juramento y ella y Amado Boudou lo hicieron por su cuenta, el orden fue alterado: primero juró él y después ella.

Ahora bien, en 2015, cuando la cordura fue dejada de lado y directamente la presidenta saliente ya no estuvo en el Congreso, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, le tomó primero juramento a Gabriela Michetti, y luego esta, investida ya como vicepresidente de la Nación, fue la encargada de hacer jurar a su compañero de fórmula.

Como sea, a continuación será Mauricio Macri quien ante el escribano general de la Nación proceda a entregarle los atributos presidenciales a Alberto Fernández.

Fuente: Parlamentario