Al menos 21 milicianos y soldados sirios e iraníes murieron durante un ataque israelí contra Damasco

Al menos 21 milicianos iraníes y soldados del Ejército sirio murieron hoy por ataques israelíes contra posiciones de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní en las afueras de Damasco, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



El "ataque a gran escala", confirmado por Israel contra objetivos militares iraníes y sirios en Siria, fue dirigido contra el aeropuerto militar de Mezze, al oeste de Damasco, así como otras zonas al sur de la capital, afirmó la fuente citada por la agencia de noticias EFE.



La ONG con sede en Londres y una red de informantes in situ indicó que los ataques provocaron cinco muertos en las filas de las unidades sirias y los restantes de la fuerza Quds (encargada de guerra e inteligencia no convencionales y responsable de operaciones extraterritoriales), la mayoría de nacionalidad extranjera.



Los medios estatales sirios informaron que las defensas antiaéreas del país persa "interceptaron este miércoles un fuerte ataque de aviones de combate israelíes sobre la capital, Damasco, con una serie de misiles".



"Nuestra defensa aérea se enfrentó al fuerte ataque e interceptó los misiles hostiles, y pudo destruir la mayoría de ellos antes de alcanzar sus objetivos", añadió una fuente militar.



El Gobierno sirio ha instado en numerosas ocasiones a la ONU a adoptar medidas para disuadir a Israel y evitar que repita estos ataques con los que, conforme a la interpretación de Damasco, pretende prolongar el conflicto y "elevar la moral de los terroristas".



Por su parte, las fuerzas armadas de Israel confirmaron los ataques aéreos contra objetivos militares ligados a Irán y localizados en territorio sirio, en respuesta al lanzamiento de cohetes en la víspera.



En su nota, los militares israelíes no indicaron si ese disparo sirio había causado pérdidas, pero insistieron en que el gobierno de Damasco era "responsable" por las operaciones en su territorio.



Mientras, en Estados Unidos, un informe de una organización independiente advirtió que el grupo islamista radical Estado Islámico (EI) "aprovechó la incursión turca y la subsiguiente reducción de las fuerzas estadounidenses para reconstituir sus capacidades y recursos en Siria y reforzar su capacidad para planear ataques en el extranjero".



La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), entidad independiente responsable de las investigaciones internas de departamento de Defensa, señaló que probablemente el EI tendrá más tiempo y espacio para preparar ataques y apoyar a sus 19 ramas en todo el mundo.