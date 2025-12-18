Con el aumento de las temperaturas, los alacranes vuelven a aparecer con mayor frecuencia en hogares sanjuaninos. Ante esta situación, Aldo “Pirata” Olivares, veterinario de la provincia, brindó recomendaciones clave en HUARPE TV para reconocer a las especies peligrosas y actuar correctamente frente a una picadura.

“El alacrán venenoso se llama Tityus trivittatus y es fácil de identificar porque tiene tres rayas más oscuras en el lomo, sobre un color café clarito”, explicó Olivares. En contraste, detalló que “el no venenoso es casi negro o marrón muy oscuro, brillante y sin ningún tipo de manchas ni marcas visibles”.

Publicidad

Uno de los errores más comunes, según el especialista, es prestar atención solo al aguijón. “Las pinzas también dan una señal clara: el venenoso tiene pinzas finitas y débiles, porque su fortaleza está en el veneno. El no venenoso tiene pinzas grandes y gruesas, como las que vemos en las películas”, remarcó.

Olivares también desmintió prácticas populares ante una picadura. “Eso de chuparse la herida o hacer un corte es puro mito, no sirve para nada. El veneno es tan pequeño que rápidamente pasa al torrente sanguíneo, no hay ningún sentido científico en eso”, afirmó.

Publicidad

Sobre cómo actuar, fue claro: “Siempre hay que tratar de atrapar el animal para identificarlo. Lo más seguro es ponerle un vaso o frasco encima y deslizar un papel por debajo, sin tocarlo”.

El riesgo es mayor en niños. “En ellos es mucho más peligroso porque la cantidad de veneno en relación al cuerpo es mayor y puede ser mortal. En adultos provoca un dolor impresionante, inconfundible”, relató, al describir la picadura como “sentir una brasa debajo de la piel”.

Publicidad

Finalmente, llevó tranquilidad: “Hay tiempo de llegar a un centro asistencial y en San Juan los hospitales cuentan con los antídotos. Si se actúa rápido, generalmente no hay consecuencias graves”.