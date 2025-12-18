Se cumple un mes del hallazgo del cuerpo desmembrado de Camila Merlo en un basural del barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba. La madre de la joven, Moira, continúa esperando respuestas judiciales y reclama que le entreguen los restos, ya que la imposibilidad de despedir a su hija es insufrible.

Camila tenía 26 años y fue identificada por la Justicia tras el descubrimiento. Sin embargo, según denunció su madre, a un mes del hallazgo aún no pudo realizar el velatorio. "No me dieron su cuerpo", expresó Moira, y reveló que tampoco se encontraron todos los restos.

La mujer contó que viajó desde el sur de la provincia en busca de respuestas y ayuda. "No sé qué hacer ni por dónde buscar. Si es necesario volver al lugar donde aparecieron los primeros restos, lo voy a hacer", afirmó, visiblemente afectada.

Moira aseguró sentirse "destruida" y reclamó colaboración de quienes puedan aportar datos. "Que me digan qué pasó, cómo fue. Estamos en la nada misma. No la pude velar, no pude hacer nada todavía. Camila no descansa", sostuvo entre lágrimas.

La causa está a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 6, conducida por la fiscal Eugenia Pérez Moreno. La abogada de la familia, Daniela Morales Leanza, explicó que solicitaron más recursos para avanzar en la investigación. "Entendemos que hay limitaciones tecnológicas y humanas. Pedimos que se disponga de todo lo necesario para esclarecer este crimen", señaló.

Desde el hallazgo, la fiscalía mantiene un fuerte hermetismo y no trascendieron detalles sobre cómo, cuándo ni dónde ocurrió el asesinato. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas por el hecho.

Mientras la investigación continúa, la familia de Camila insiste en un pedido urgente: recuperar todos los restos de la joven y conocer la verdad para poder iniciar el duelo y obtener justicia.