El sindicato de controladores aéreos ATEPSA inició una serie de medidas de fuerza que se extenderán durante las próximas semanas y que, en solo dos días, ya perjudicaron a 41.363 pasajeros de las principales aerolíneas nacionales.

El paro surge en el marco de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), motivado por negociaciones paritarias y denuncias de incumplimientos en acuerdos previos. Este miércoles y jueves, los vuelos nacionales sufrieron numerosas reprogramaciones.

Aerolíneas Argentinas debió modificar el horario de 155 despegues, afectando a 20.063 pasajeros, aunque sin registrar cancelaciones hasta el momento. Flybondi reprogramó alrededor de 82 vuelos, lo que impactó en 13.000 usuarios, y advirtió que podrían registrarse demoras adicionales. JetSmart, por su parte, informó que 8.300 pasajeros se vieron afectados, sin cancelaciones.

Las principales demandas de ATEPSA incluyen la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, la revisión de la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo. "Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto", señalaron desde el sindicato.

Desde fuentes oficiales de EANA respondieron que el paro es "ilegítimo" y atribuyen la medida a un "claro objetivo político con el único fin de causar daño en plena época de Fiestas". Además, sostienen que "el argumento del gremio sobre la falta de voluntad de diálogo es falso, se trata de una excusa para implementar las medidas". También denunciaron que el sindicato paralizó capacitaciones y suspendió el mantenimiento técnico de la infraestructura de navegación aérea.

El cronograma de paros anunciado por ATEPSA afectará exclusivamente los despegues, restringiendo autorizaciones a aeronaves en tierra y suspendiendo la recepción y transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedan exceptuadas las operaciones declaradas en emergencia, como servicios sanitarios, humanitarios, de estado y de búsqueda y salvamento.