La Casa Blanca de Donald Trump ha instalado placas en el "Paseo de la fama presidencial" con descripciones de sus predecesores, incluyendo Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton. Las placas incluyen insultos y afirmaciones sin respaldo, estilo característico del mandatario estadounidense actual.

La placa de Joe Biden se refiere a él como "Sleepy Joe" y lo critica por ser el "peor presidente en la historia de EE.UU." y por supervisar "desastres sin precedentes" que llevaron a la nación al borde de la destrucción.

La placa dedicada a Donald Trump sostiene que su victoria en el año 2024 superó "sin precedentes la instrumentalización de las fuerzas del orden en su contra, así como dos intentos de asesinato". También afirma que cumplió con la promesa de comenzar la "época dorada de Estados Unidos" con afirmaciones como el haber terminado con las guerras, el blindaje de las fronteras y la deportación de presuntos criminales y pandilleros.

Las placas de otros presidentes también incluyen críticas y elogios politizados. La placa de Barack Obama lo critica por aprobar la "altamente ineficaz Ley de Atención Médica 'Inasequible'" y por firmar el acuerdo climático de París. La placa de Bill Clinton destaca sus logros políticos, pero también señala la derrota de la secretaria de Estado Hillary Clinton frente a Trump en 2016.

La placa dedicada a Ronald Reagan sostiene que fue "fan del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica campaña de Trump para la Casa Blanca". La placa de George W. Bush también incluye cuestionamientos a su gestión, en particular por las guerras en Afganistán e Iraq. La placa de John F. Kennedy destaca que fue el primer presidente católico elegido y repasa algunos de los principales hitos de su política exterior.

La placa dedicada a Jimmy Carter combina críticas a su desempeño en la Casa Blanca con elogios a su trayectoria posterior. Allí se afirma que "su único mandato estuvo marcado por una alta inflación, alto desempleo y un creciente 'índice de miseria'", aunque se resalta su rol humanitario tras dejar el poder.