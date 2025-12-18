La región del Caribe vive un momento de tensión constante debido a los ataques de las fuerzas armadas de Estados Unidos a las "narcolanchas" de Venezuela. Además, Trinidad y Tobago ha habilitado aeropuertos para las aeronaves estadounidenses, lo que ha generado preocupación en el gobierno venezolano.

Según el sitio Flight Radar, se detectaron cinco aviones de combate estadounidenses sobrevolando la costa venezolana el jueves pasado. Los aviones serían dos Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet.

Esta misión se da en el marco de la lucha de la administración de Donald Trump contra el "narcoterrorismo", que busca evitar la llegada del narcotráfico al país. El ataque a una embarcación en la operación "Lanza del Sur" resultó en la muerte de cuatro personas, elevando la suma de fallecidos a casi 90.

La isla de Trinidad y Tobago ha confirmado que dará luz verde a operaciones aéreas de apoyo de Washington en sus aeropuertos, lo que ha sido interpretado por Venezuela como una nueva presión.