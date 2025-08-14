“Alba Nueva”, el nuevo emprendimiento de Zaira Nara

Zaira Nara amplió su faceta como empresaria con el lanzamiento de Alba Nueva, su nueva marca de yerba mate artesanal y sustentable, producida en Misiones. El proyecto, que venía gestando en silencio desde hace años, representa un cambio significativo en su carrera. La presentación llegó poco después de sus vacaciones por Europa, y fue compartida con entusiasmo a través de sus redes sociales, donde se mostró profundamente agradecida por el apoyo recibido.

Zaira Nara y su propia marca de yerba mate

La modelo y conductora, que ya cuenta con líneas propias de maquillaje y anteojos, explicó que su vínculo personal con el mate fue el motor de este nuevo desafío. “El mate es uno de esos momentos simples del día que me dan mucha felicidad”, comentó Zaira al anunciar la noticia. “Lo comparto con amigos, con mi familia, hasta con desconocidos. Es un ritual chiquito, cotidiano, pero lleno de sentido”, agregó, destacando el valor emocional de la infusión.

Para concretar el emprendimiento, Zaira Nara se rodeó de especialistas del rubro y productores locales. “Me junté con amigos que saben muchísimo del tema, de esos que están en el rubro hace años, y les conté el sueño. Desde entonces, vengo trabajando en silencio, aprendiendo y armando todo con mucho amor”, relató. La marca se lanza con dos variantes —tradicional y suave—, priorizando la calidad del producto y la conexión con el origen.

En su mensaje de presentación, la empresaria también reflexionó sobre el significado personal del proyecto: “Hace un tiempo decidí dedicarle mi tiempo a concretar mis sueños. Gracias por todos los mensajes de apoyo y a todos los que me escribieron para sumarse de alguna u otra forma a este proyecto”. Con esta nueva marca, Zaira refuerza su compromiso con una visión auténtica del emprendedurismo, basada en sus propios valores.

La noticia llegó poco después de que Zaira compartiera imágenes de sus vacaciones en Sicilia, donde disfrutó del verano europeo junto a sus hijos, su madre y amigos. Entre paseos en yate por Ortigia, comidas típicas como la pizza napolitana y momentos familiares, la modelo aprovechó el viaje para recargar energías. En ese entorno natural y relajado, se gestó también la inspiración final para un proyecto que, según sus palabras, representa la concreción de un sueño largamente acariciado.