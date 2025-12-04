La investigación por la muerte de Leónidas Ángel Fonseca, el hombre encontrado sin vida dentro de una acequia en Bella Vista, Iglesia, empezó a tomar un giro decisivo. Lo que en un primer momento se trató como una muerte dudosa ahora apunta a ser un homicidio, según confirmaron fuentes policiales vinculadas al caso.

Efectivos de Comisaría 22° y la UFI Norte, bajo las directivas del fiscal Sohar Aballay, avanzaron durante este miércoles en nuevas pericias. La clave del cambio de carátula fue la detección de una herida cortopunzante en la zona del corazón, lo que descarta un accidente y orienta la causa hacia un ataque directo.

Según los primeros trascendidos, el presunto autor del hecho ya fue detenido. Se trataría de un primo de la víctima, con quien Fonseca habría mantenido una fuerte disputa en el lugar donde finalmente ocurrió el desenlace fatal.

Una de las versiones que manejan los investigadores sostiene que ambos se cruzaron en ese camino rural y que el sospechoso, que circulaba en moto, habría sido atacado primero por Fonseca. La víctima lo habría golpeado con un bozal de caballo, provocando que cayera del vehículo. En medio del forcejeo, y con Fonseca encima, el primo habría sacado un cuchillo y le habría dado una puñalada directa al corazón.

Tras la agresión, el presunto homicida se retiró del lugar, dejando a su familiar herido dentro de la acequia, donde finalmente fue hallado sin vida.

Si bien la UFI Norte aún no confirmó oficialmente esta reconstrucción, fuentes cercanas a la investigación y vecinos de la zona coinciden en los detalles que trascendieron. Sobre el móvil del crimen, todavía no se definió una hipótesis firme, aunque se mencionan viejas disputas familiares como posible origen del conflicto.