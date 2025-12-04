La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este miércoles las designaciones arbitrales para las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, que tendrán como protagonistas a Boca-Racing y al clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes. Los cruces se disputarán el domingo y el lunes, y ambos serán transmitidos por ESPN Premium y TNT Sports.

El partido en la Bombonera, previsto para el domingo a las 19, será dirigido por Darío Herrera, con Cristian Navarro y Sebastián Raineri como asistentes, mientras que Sebastián Martínez actuará como cuarto árbitro. En el VAR estará Silvio Trucco, acompañado por Fabrizio Llobet como AVAR.En tanto, el lunes a las 17 se jugará el clásico de La Plata en el Bosque. Allí el árbitro principal será Facundo Tello, secundado por Pablo Acevedo y Diego Bonfa como asistentes. Sebastián Zunino será el cuarto árbitro, y el VAR quedará en manos de Lucas Novelli, con Gastón Suárez como AVAR.

Según lo establecido por el reglamento, en caso de igualdad en los 90 minutos se disputará un alargue de 30 minutos dividido en dos tiempos de 15. Si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.