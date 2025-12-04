Peces muertos en Cuesta del Viento: Martín dijo que "no hay contaminación"

“Hay un informe de Cipcami con los resultados de los análisis se hicieron oportunamente, que no hay contaminación". Con esa frase, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, se refirió a la mortandad de peces en el Dique Cuesta del Viento, en Iglesia, y que generó preocupación en esa comunidad, en Jáchal y también en el resto de San Juan. Con estos análisis, Martín buscó transmitir calma.

El también presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan destacó el rol del Gobierno, al decir que fueron “prudentes en no emitir opinión y esperar 20 días para tener los resultados de los análisis y poder opinar”. En este sentido, agregó que “es entendible que la gente se preocupe, especialmente quienes viven en Jáchal e Iglesia. Por lo tanto, es válido el reclamo”, dijo a la hora de analizar las voces de los vecinos que exigieron que se realicen los análisis de agua.

A su vez, habló sobre la fiscalización ambiental y minera que debe existir: “Hay que tener controles permanentes, seguir atentos”.

A la Justicia, con datos concretos

Los análisis a los que Martín aludió fueron los del laboratorio provincial Cipcami, que revisó distintos puntos de la cuenca del río que alimenta el dique. Esas mediciones descartaron la presencia de sustancias peligrosas en el embalse.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable remitió los informes a la UFI Norte, en el marco de la causa judicial por presunto “envenenamiento de agua”, abierta tras la aparición de peces muertos. Según los documentos, no se detectaron rastros de cianuro, mercurio ni nitritos en los sectores evaluados. Tampoco se observaron metales pesados o parámetros fisicoquímicos por encima de la línea base ambiental histórica.

Los monitoreos se realizaron en puntos estratégicos de la cuenca del Río Jáchal, como el Río Las Taguas antes de la confluencia con Arroyo Turbio, el Río La Palca aguas arriba del Río Blanco, e Iglesia previo a la desembocadura, además del embarcadero principal y la playa Lamaral. En todos los casos, los valores de pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura y turbidez se mantuvieron dentro de los niveles guía que establece el Decreto 007/2024, normativa vigente de referencia ambiental en la provincia.

Frente al cruce técnico con estudios externos, como los presentados por Saúl Zeballos desde la Universidad Nacional de Cuyo y la Asamblea Jáchal No Se Toca, el mensaje oficial fue unívoco: las mediciones provinciales no encontraron contaminación por sustancias asociadas a la actividad minero-industrial ni metales de riesgo.