El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que mantuvo un diálogo telefónico con Donald Trump “hace unos diez días”, en una comunicación que (según afirmó) se desarrolló en un “tono cordial y respetuoso”. Es la primera vez que el mandatario venezolano reconoce públicamente la existencia del contacto, que había sido mencionado previamente por Trump sin mayores detalles.

Maduro dijo que la comunicación llegó desde la Casa Blanca al Palacio de Miraflores y aseguró que podría representar un inicio para recomponer vínculos diplomáticos deteriorados desde hace años. “Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia”, expresó durante un acto transmitido por la televisión venezolana.

La conversación ocurre en un contexto de máxima tensión, ya que Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques de guerra en el Caribe y, en noviembre, sumó el portaviones más grande del mundo. Washington sostiene que la operación apunta a combatir el narcotráfico, mientras Caracas acusa un intento de desestabilización para propiciar la salida de Maduro del poder.

Trump, por su parte, había confirmado días atrás el contacto telefónico, aunque evitó calificarlo: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, declaró.

El conflicto bilateral se agrava por las denuncias del gobierno estadounidense, que señala a Maduro como líder del supuesto Cartel de los Soles, catalogado como organización terrorista el 24 de noviembre. Además, se mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura del mandatario venezolano.