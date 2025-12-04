El Gobierno de Malasia confirmó que el 30 de diciembre reanudará la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo de 2014 cuando viajaba de Kuala Lumpur a Pekín con 239 pasajeros. Tras años de incertidumbre y múltiples operativos fallidos, las autoridades afirmaron que trabajarán sobre “un área específica de mayor probabilidad”, según las evaluaciones técnicas realizadas durante los últimos meses.

La nueva fase estará a cargo de la compañía especializada en exploración marina Ocean Infinity, responsable también de la operación desarrollada en 2018. El esquema de contratación volverá a ser “basado en resultados”, por lo que el pago estatal sólo se concretará en caso de encontrarse restos de la aeronave, tal como ocurrió en el operativo suspendido en abril pasado por falta de hallazgos.

El vuelo MH370 desapareció poco después de ingresar al espacio aéreo vietnamita, cuando realizó un giro inesperado hacia el oeste y dejó de aparecer en los radares. Regresó sobre territorio malasio, cruzó el estrecho de Malaca y se internó hacia el sur del océano Índico. Datos satelitales de la empresa británica Inmarsat indicaron que el avión voló 7 horas y 37 minutos antes de quedarse sin combustible y precipitarse al mar.

A pesar de los operativos internacionales realizados por Malasia, China y Australia, nunca se logró localizar el fuselaje. Solo algunos restos aislados, transportados por las corrientes hasta las costas africanas, fueron confirmados como pertenecientes al Boeing 777. A once años del episodio, el caso sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación moderna, alimentado por hipótesis que aún no han podido ser corroboradas.