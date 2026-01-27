En un reciente descargo, Alberto Fernández denunció que el gobierno de Javier Milei impulsó "denuncias falsas" en su contra, asegurando que el mandatario nacional "hizo una operación para convertirme en golpeador de mujeres y bon vivant".

El exjefe de Estado sostuvo que "me convirtieron de la noche a la mañana en un golpeador de mujeres" y que se difundieron "cosas que no son ciertas, como que tenía 32 amantes". Según sus palabras, "creo que es una operación impresionante que hizo Milei con la anuencia de alguien cerca mío", mediante la cual "me convirtieron falsamente en un golpeador de mujeres y bon vivant".

Sobre el impacto de estos hechos en su espacio político, Fernández afirmó: "Es tan enorme el daño que se está haciendo que, como peronista, no tengo ganas de pasarle cuentas a nadie porque necesitamos recomponernos como fuerza y volver a reconstruir un diálogo con la sociedad, que hemos perdido".

En el plano internacional, analizó su relación pasada con Donald Trump, calificándola como "distante, antagónico y respetuoso". Recordó que el republicano "había mediado explícitamente en favor del gobierno de Mauricio Macri para que se le otorgue a la Argentina el mayor crédito que el FMI dio al país en la historia, con fines electorales".

No obstante, diferenció aquel perfil del actual: "Era un Trump que mantenía un vínculo cercano con Putin, igual que ahora, se siguen llevando muy bien. El único presidente de EE. UU. de las últimas décadas que no había intervenido en guerras, distinto al de ahora. Era nacionalista, antiglobalizador".

Fernández fue crítico con el presente del líder estadounidense, a quien tildó de "débil internamente" y "bravucón". "No era el Trump enloquecido que vemos ahora, que dice que gobierna Venezuela y se queda con Groenlandia. Es un bravucón que prueba a ver hasta dónde asusta y si ve a alguien bien planteado, retrocede", disparó. Asimismo, sostuvo que "la disputa entre (Vladímir) Putin y Trump es falsa" ya que "son coincidentes en muchas de sus miradas".

Al comparar a ambos líderes, sentenció: "Le tengo un respeto a Putin que no le tengo a Trump". Aunque aclaró que "Putin es un hombre con quien uno no acuerda algunas decisiones, como la invasión a Ucrania tras la pandemia", enfatizó que "uno puede estar de acuerdo o no con él, pero no se puede discutir la capacidad de Putin".

Sobre la guerra, recordó su postura de buscar un fin rápido para evitar una "agonía lenta" para Ucrania, criticando que "vi una Europa demasiado atada a Estados Unidos" por un "complejo de estar en deuda tras la Segunda Guerra Mundial".

Finalmente, advirtió sobre el rumbo de la política exterior argentina: "Eso con Trump se profundiza porque les exige cosas. Lo que Trump está planteando es un tiempo distópico, donde el más fuerte somete al más débil. Lo que no se percibe en Argentina es que es un Trump internamente débil. Tiene 70% de imagen negativa, la economía de EE. UU. no funciona bien, tienen un problema inflacionario. Nos estamos aliando con alguien que está en decadencia en los EE. UU.".