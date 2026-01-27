Preparan la Circunvalación para una nueva etapa de pavimentación

Mientras Vialidad Provincial continúa atendiendo los efectos de las lluvias en distintos puntos de San Juan, uno de los ejes centrales de trabajo y planificación está puesto en la Avenida de Circunvalación, una de las arterias más transitadas de la provincia. Así lo confirmó el subdirector del organismo, Juan Páez, al detallar las tareas que ya se ejecutan y las inversiones previstas para los próximos meses.

Actualmente, los trabajos se concentran en el anillo interno, donde se realiza el sellado de grietas y fisuras sobre la carpeta existente. Estas tareas forman parte de una etapa previa fundamental para avanzar luego con la colocación de una nueva capa asfáltica, que abarcará la totalidad del anillo.

Publicidad

Según explicó el funcionario, el objetivo es evitar que las fisuras actuales se reflejen en la superficie una vez aplicada la nueva carpeta. Para ello, se trabaja sobre distintos tipos de estructura vial presentes en Circunvalación, tanto en sectores de pavimento flexible como en tramos de hormigón, sobre los que también se colocará asfalto.

Una obra integral para todo el anillo

La intervención prevista contempla todo el anillo interno de Circunvalación, incluida la zona norte, que había sido objeto de obras años atrás. En esta nueva etapa se aplicará un pavimento asfáltico flexible de manera uniforme, buscando mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de la traza.

Publicidad

Si bien aún no se lanzó la licitación específica para la colocación de la nueva carpeta, Páez indicó que los trabajos preparatorios ya están en marcha. En ese marco, una empresa se encuentra ejecutando obras en rampas de acceso y egreso, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez cuando comience la etapa de pavimentación.

Desde Vialidad Provincial adelantaron que la modalidad de intervención será similar a la utilizada en otras etapas de la obra: cortes parciales y trabajos en horario nocturno, con el objetivo de reducir al mínimo el impacto sobre el tránsito diario y mejorar las condiciones de seguridad tanto para los operarios como para los conductores.

Publicidad

Circunvalación, prioridad dentro del plan 2026

La Avenida de Circunvalación forma parte de los convenios vigentes con Nación, que incluyen tareas de mantenimiento y conservación, además de los accesos estratégicos como Ruta 40 Norte y Sur y Ruta 20. En ese contexto, el subdirector de Vialidad señaló que el 2026 será un año con fuerte carga de obras, con prioridad en rutas provinciales, pero con Circunvalación como uno de los ejes centrales de inversión.

Mientras continúan las tareas de emergencia por las lluvias en otros puntos de la provincia, la planificación sobre Circunvalación avanza como una de las obras clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial en el Gran San Juan.