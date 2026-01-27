El mediocampista sanjuanino Héctor “Bebo” Pérez, referente de Unión de Rawson, se incorporó oficialmente al plantel de San Martín de Mendoza para la temporada 2026. Con 26 años, el futbolista llega al club mendocino con el objetivo de reforzar el equipo que disputará el Torneo Federal A.

Pérez cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol regional: además de su paso por Unión de Villa Krause, también vistió las camisetas de San Miguel de Buenos Aires y San Lorenzo de Ullum, lo que le otorga experiencia y liderazgo en el mediocampo.

Desde la dirigencia de San Martín de Mendoza destacaron la incorporación como estratégica para consolidar la estructura del equipo de cara al Federal A, subrayando la experiencia y el carácter de Pérez como elementos clave para el plantel.