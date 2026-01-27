L-Gante no se achicó y piropeó a Gimena Accardi frente a todos

El paso de L-Gante por el canal de streaming Olga no pasó inadvertido debido al cruce que protagonizó con Gimena Accardi. La actriz, quien se separó de Nicolás Vázquez a mediados de 2025 tras casi 20 años de relación, se encuentra trabajando este verano en el ciclo "Soñé que veraneaba", donde suele bromear sobre su apertura a encontrar un nuevo amor.

Durante la visita del referente de la cumbia 420, el cantante aprovechó para lanzar un "dardo" antes de retirarse del estudio. L-Gante hizo alusión a una confesión previa de la artista sobre sus gustos actuales y disparó con picardía: "Escuché que te gustan los turros y yo estoy activo". El comentario hacía referencia a los dichos anteriores de Accardi, quien había manifestado: "Creo que lo que me seducía antes, me seduce ahora. Los turros".

La declaración descolocó a los presentes, y aunque Gimena participó del chiste en el momento, luego decidió aclarar la situación ante la repercusión en sus redes sociales. De manera firme, la actriz explicó su postura sobre lo ocurrido en el programa: "No saben lo que es mi Instagram. Un beso para todos los turros pero yo hice un chiste. Esto es un show y una hace cosas para el show".