La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria realizó un relevamiento en las zonas afectadas por las inundaciones registradas en el departamento Zonda. La crecida impactó con fuerza sobre la producción agrícola local, especialmente en el sector sur del departamento.

Productores enfrentan graves daños en uva de mesa, olivos y pistachos en plena cosecha.

Según las estimaciones históricas y los testimonios de productores de la zona, el fenómeno climático tuvo una magnitud extraordinaria, sin precedentes en las últimas décadas y de muy difícil contención. “No hay registros familiares de un evento de estas características”, aseguró uno de los productores afectados durante la recorrida oficial.

El Ministerio solicita a los agricultores realizar denuncias para acceder a asistencia oficial.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, encabezó la visita junto a equipos técnicos, acompañó a los productores damnificados y escuchó sus inquietudes. En ese marco, se puso a disposición para articular las acciones necesarias desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, con el objetivo de avanzar tanto en el relevamiento de daños como en la asistencia correspondiente.

Cultivos a punto de cosecha fueron los más afectados por las recientes inundaciones.

De acuerdo a lo observado, los perjuicios se concentran principalmente en cultivos frutales, olivos, pistacho y, especialmente, uva de mesa y otros varietales, muchos de ellos en plena cosecha o a punto de ser recolectados, lo que agrava el impacto económico para los productores.

En paralelo, se constató que ya se encuentran en marcha trabajos preliminares por parte de la Dirección de Hidráulica y de Vialidad Nacional, orientados a reencauzar el río y prevenir nuevos desbordes ante eventuales crecidas futuras.

Equipos técnicos avanzan con relevamientos y medidas preventivas ante nuevos desbordes.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación solicitaron a todos los productores afectados por los daños ocasionados por la creciente que realicen las denuncias correspondientes en la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro de Productores, ubicada en el cuarto piso, núcleo 5, del edificio del Centro Cívico, con el fin de ser incluidos en los relevamientos oficiales y acceder a las herramientas de asistencia que se definan.