"Héroe por encargo" en Netflix: la comedia de acción con John Cena

Netflix ha sumado a su catálogo "Héroe por encargo", una producción que combina la comedia de acción con el ritmo de un blockbuster. La historia sigue a Mason Pettits, interpretado por John Cena, un exoperador de fuerzas especiales que vive una rutina monótona hasta que acepta proteger a la periodista Claire Wellington, encarnada por Alison Brie.

El conflicto estalla cuando Wellington viaja para entrevistar al líder de un país extranjero y un golpe de Estado sorprende a los protagonistas en el lugar equivocado. Esta situación los obliga a internarse en la selva, donde deben formar una alianza inesperada para sobrevivir entre persecuciones, trampas y decisiones críticas que se mezclan con chistes secos y situaciones humanas.

Publicidad

El reparto destaca por la química entre Cena, quien aporta una mezcla de dureza y vulnerabilidad, y Brie, cuyo personaje equilibra la fuerza bruta con inteligencia y nervio. A ellos se suman Juan Pablo Raba, en un papel seductor y peligroso; Christian Slater, que aporta ambigüedad al thriller; además de las actuaciones de Alice Eve y Marton Csokas.

La película ha logrado posicionarse gracias a una narrativa clara que no se pierde en parodias, utilizando el entorno selvático como un enemigo constante que sostiene la tensión. Con una premisa que evita enredos innecesarios, el guion presenta a un héroe cansado y a una periodista filosa en medio de un colapso político, ideal para quienes buscan entretenimiento directo.