Alberto Fernández, ao FMI: "Esperamos sair o antes possível desta crise e cumprir nossos compromisso

POR AGENCIA TÉLAM 29 de octubre de 2019

O presidente eleito Alberto Fernández expressou que "os argentinos esperamos sair o antes possível desta crise para voltar a crescer e que isso nos permita cumprir com nossos compromissos", respondendo a uma mensagem de parabéns da diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.







"Muito obrigado, Georgieva, por suas saudações. Os argentinos, também esperamos sair o antes possível desta crise para voltar a crescer e que isso nos permita cumprir com nossos compromissos, além de ter uma economia sólida que beneficie a todos", expressou Fernández em sua conta de Twitter.







Georgieva tinha parabenizado hoje Fernández por seu triunfo eleitoral e lhe havia manifestado a intenção do organismo de "colaborar com sua administração para enfrentar os desafios econômicos da Argentina".