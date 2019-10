Alberto Fernández: “El Gobierno volvió a manos de la gente”

“Lo único que me preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas”, dijo en su primer discurso como presidente electo, Alberto Fernández. Pasada las 23, el candidato de Todos, que ganó las elecciones holgadamente con más del 47% de los votos, recalcó varias veces que no será fácil sacar al país de esta situación. La misma reflexión hizo la vicepresidenta electa Cristina Fernández.

Alberto Fernández comenzó agradeciendo a los argentinos por haberlo elegido: "Gracias a todos los que nos votaron, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria. También a los que no nos votaron, por haber participado de esta jornada".

Luego continuó explicando la difícil situación por la que pasa el país y dijo que "los tiempos que vienen no serán fáciles. Quiero darle las gracias a Lavagna por comunicarse conmigo tras los resultados. Mañana me reuniré con Macri para hablar del tiempo que queda, sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es él. Vamos a colaborar en todo lo que podamos, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir".

Tal como sucedió con Cristina, el nombre de Néstor Kirchner estuvo presente es su discurso. "Las casualidades no existen. Nada es casual. Gracias Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que hoy no le reconociera a él, lo que él hizo por nosotros".

Tras la ovación de la gente, Fernández concluyó su discurso diciendo que “vamos a hacer la Argentina que nos merecemos. El Gobierno volvió a manos de la gente".

Por su lado, Cristina, que habló antes de Fernández, dijo: “Hoy Alberto es presidente de todos los argentinos. Tiene frente a sí la enorme responsabilidad, una tarea muy difícil, que requerirá la ayuda de todos los argentinos. Para finalizar, me voy a tomar un atrevimiento, le voy a pedir al Presidente que por favor hasta el 10 de diciembre, tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la dramática situación del país. Se es Presidente desde el primer día que se asume, hasta el último del mandato".