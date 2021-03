Alberto Fernández: "La economía está creciendo mucho, aunque todavía no lo siente la gente"

El presidente Alberto Fernández aseguró el último lunes que "la economía está creciendo mucho", se pronunció sobre la inminente llegada al país de las vacunas contra el coronavirus, se refirió a unas posibles nuevas restricciones y compartió sus impresiones sobre el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria.

Con respecto a la meta inflacionaria del 29% para el 2021, el mandatario consignó que desde el Gobierno harán "todo el esfuerzo por cumplirla". "Seremos estrictos y disciplinados", sentenció y pidió "que ayuden empresarios y sindicalistas" para "que la Argentina se recupere sin inflación".

Fernández indicó que "hay que resolver problema muy serio, que es tema de la deuda", y señaló que la discusión con el FMI es para alcanzar "algo que se pueda cumplir".

Según consideró en una extensa entrevista televisiva, "la economía está creciendo mucho y el empleo formal a un ritmo importante", aunque admitió que "todavía no lo siente la gente".

En cuanto a las tarifas, explicó que "necesitan tener las condiciones dadas en el momento dado y corresponder con los niveles de ingreso" antes de resolver eventuales modificaciones.

"He propuesto emergencia por un año para que las tarifas no crezcan más que los salarios, con lo cual tendrán un tope", afirmó y añadió que el Estado "debe subsidiar a los que cuesta pagar esos servicios, pero no a todos".

VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS Y RESTRICCIONES

En diálogo con Canal 9, Alberto Fernández afirmó anoche que está "previsto" que lleguen al país más vacunas provenientes de Rusia y China en las "próximas dos semanas" y pidió a sus compatriotas que eviten viajar al exterior en esta etapa de la pandemia.

El jefe de Estado señaló que el ritmo de inoculación en la Argentina está condicionado por la "capacidad" de cada distrito y a la disponibilidad de los laboratorios que producen las dosis.

Dijo que la provincia de Buenos Aires "está vacunando mucho" y en el país se inmunizan "entre 80.000 y 90.000 personas al día". "El país tiene capacidad de vacunar a 4,5 millones de personas por mes, estamos por debajo de ese número, en tres millones de personas, y eso hay que agilizarlo", admitió.

Por otra parte, descartó la llegada de la vacuna Pfizer, porque el laboratorio "puso muchos obstáculos para firmar el acuerdo".

Posteriormente, el mandatario les pidió a los argentinos que no viajen al exterior. "Traten de no salir del país porque es riesgoso", advirtió y citó ejemplos de jóvenes que visitaron zonas con altos niveles de contagio y regresaron con el coronavirus.

Sobre las posibles nuevas restricciones, sostuvo que "esta semana habrá una serie de ideas para presentarle a la sociedad, porque todo indica que la pandemia va a seguir, porque las variantes son más infecciosas, más contagiosas", y hay que "aprender a convivir" con la enfermedad.

"Lo que estamos organizando es una serie de medidas para cuidarnos y, segundo, para explicar exactamente cómo vamos a seguir con el plan vacunatorio", señaló el Presidente.

MARTÍN SORIA

Alberto Fernández reveló ayer que le pidió al designado ministro de Justicia, Martín Soria, que durante su gestión se centre en garantizar que "el Estado de derecho funcione como debe funcionar".

"Hace varios meses que vengo siguiendo lo que está haciendo. Él trabajo en Tribunales y entiende bien lo que está pasando, tiene una mirada absolutamente semejante a la mía", dijo el Presidente.

Sostuvo que con la gestión de la renunciante Marcela Losardo en el Ministerio de Justicia buscaba que el Poder Judicial "se revisara a sí mismo y empezara a dar vueltas las cosas que habían hecho mal".

"Marcela puso un esfuerzo incalculable en su tarea, interpretó muy bien lo que quería, sintió como cierta desazón y me dijo que prefería dar un paso al costado", subrayó. "No pedí juicios políticos ni removí jueces, esperé que la Justicia hiciera y no lo hizo", completó.

Fernández reiteró que el "control del trabajo de los jueces lo tiene que hacer el Congreso, pero no sobre las sentencias", por lo que en su discurso ante la Asamblea Legislativa, recordó, le pidió al Parlamento que "haga lo que tiene que hacer".

"Y no lo hago pensando en que tengo que perseguir a un juez, sino en cómo funciona orgánicamente" el Poder Judicial, apuntó.