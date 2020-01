Alberto Fernández: "Macri já faz parte da história"

POR AGENCIA TÉLAM 21 de octubre de 2019

O candidato presidencial do Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmou hoje que "a Argentina tem que olhar para frente" e que o presidente e candidato para a reeleição por Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, "já faz parte da história", faltando poucos dias para os comícios gerais do 27 de outubro, próximo domingo.







"A Argentina tem que olhar para frente. O Macri que continue na divisão, na fissura. O resto dos argentinos podem se abraçar e continuar avançando. Macri já faz parte da história", disse para a imprensa o ex-ministro-chefe da Casa Civil durante o kirchnerismo.







Acrescentou que espera que na segunda-feira, no dia depois das eleições gerais, Macri "não fique bravo" e "não faça nenhuma loucura, como a que ele fez depois das eleições PASO" (primárias abertas, simultâneas e obrigatórias), "ligando para o Banco Central e dizendo para eles liberarem o dólar".







Também foi consultado sobre o papel da ex- presidenta Cristina Fernández, sua companheira de chapa, e deixou em claro que ela participa ativamente da campanha. "Cristina apareceu em todos os lugares" e lembrou que "esteve na província de La Pampa" com ele, na quarta-feira, quando foi celebrado o Dia da Lealdade peronista.