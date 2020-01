Alberto Fernández se comprometió con Gerardo Morales a visitar Jujuy este mes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde la invitación a visitar Jujuy de parte del gobernador Gerardo Morales, quien pretende recorrer proyectos de energía solar, extracción de litio y cannabis medicinal que se desarrollan en la zona de la Puna de la provincia.



En diálogo con periodistas acreditados de Casa Rosada, Morales confirmó la invitación al Presidente y destacó la ayuda financiera realizada por Nación a través de un adelanto de fondos por la coparticipación por un total de 400 millones de pesos.



"Hay una total predisposición para todo lo que necesitemos", destacó el gobernador, luego de su encuentro con el primer mandatario.



Sobre la visita a Jujuy, señaló que en estos días terminarán de resolverse los detalles y adelantó que podría haber “anuncios” del Gobierno Nacional.



“Está la posibilidad que se hagan algunos anuncios que tienen que ver con generación de puestos de trabajo, pero son decisiones del Gobierno Nacional y por eso no puedo adelantar nada todavía hasta que no esté concretado”, comentó.



Ante una consulta, Morales negó que hayan conversado sobre Milagro Sala o las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación convocadas por el Presidente.



“Hablamos sobre la agenda del país, bastante de proyectos y sobre la matriz productiva. Ha sido una buena charla", resumió.



Morales adelantó que no replicará en Jujuy el aumento de suma fija que el Gobierno decretará para los empleados estatales nacionales y señaló que "cada provincia tiene su agenda, hay provincias que tienen distintas pautas y discusiones” y que “el tema no es uniforme” para todas las administraciones provinciales.



"Nosotros no estamos en condiciones de afrontar ese bono. Ya tenemos una agenda de discusión salarial en la provincia. En febrero discutimos con docentes y en marzo con el resto de los empleados de los otros gremios", sostuvo.



El Gobernador concentró hoy su actividad oficial en Buenos Aires y mantuvo otras reuniones con funcionarios nacionales, como el ministro de Producción, Matías Kulfas y el de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.



En cuanto al recorrido que el presidente Fernández podría realizar en Jujuy, voceros de la gobernación de la provincia indicaron que el itinerario incluiría los proyectos de litio desarrollados por las empresas Exar y Sales de Jujuy, el complejo solar de 300 Mw Cauchari y el Instituto del Litio emplazado en el Centro de Desarrollo Tecnológico “General Savio” de Palpalá.



Además, los voceros adelantaron que también podría estar en agenda una visita al plan piloto Cannava, que tiene lugar en Finca El Pongo para la producción de cannabis con fines científicos y medicinales.