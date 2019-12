Alberto Fernández y Cristina Kirchner juraron ante la Asamblea Legislativa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asamblea Legislativa tomó hoy juramento al presidente Alberto Fernández y a su vice Cristina Fernández de Kirchner, en una ceremonia en la que Mauricio Macri le traspasó a su sucesor los atributos presidenciales y que culminó con un discurso del mandatario, en el que llamó a la "unidad de toda la Argentina".



También llamó a terminar con el hambre y convocó a defender los derechos de las mujeres, a la vez que abogó por "un contundente Nunca Más" a "una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno".



La ceremonia fue presidida por la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti, quien abrió la sesión a las 11.16 y, tras leer el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, la resolución del acta de proclamación, se conformaron las comisiones de Exterior e Interior que recibieron a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.



Tras un cuarto intermedio, las autoridades de ambas cámaras recibieron, encabezadas por Michetti, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma de Zamora, en primer término a Cristina Fernández y luego arribó Alberto Fernández junto a su pareja, Fabiola Yáñez.



Luego de firmar los Libros de Honor del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación, en el "Salón Azul", los integrantes del fórmula presidencial se dirigieron al recinto y fue propio Alberto Fernández, quien ayudó a Michetti a desplazarse hasta el estrado, donde se realizó la jura.



El primero en jurar fue Fernández, quien lo hizo por "Dios, por la Patria y los Santos Evangelios", mientras que Cristina utilizó la fórmula "Por Dios, la Patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden".



Concluida la jura ante la Escribana General de la Nación, Macri procedió a traspasar a su sucesor los atributos presidenciales, el bastón y la banda presidencial, en medio de una gran ovación de los presentes, que incluyó la marcha peronista y el cántico tradicional de la juventud peronista con vivas a Néstor y Cristina Kirchner.



En contraste con otras asunciones y Asambleas legislativas de mandatos presidenciales kirchneristas, esta vez no hubo globos, ni banderas, ni pancartas ni carteles en las bancas; como tampoco 'lluvia' de papelitos desde los palcos



A la falta de banderas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio desplegó una con los colores de Argentina que decía 'Vamos Macri' y la izquierda una propia repudiando "las situaciones en Chile y en Bolivia .



En medio de aplausos, el mandatario saliente se retiró del recinto con un fuerte abrazo a su sucesor.



En su discurso de casi una hora, el mensaje del presidente fue aplaudido en una veintena de oportunidades, pero los momentos más salientes fueron cuando hizo alusión a la defensa de los derechos de las mujeres, la soberanía sobre las islas Malvinas y el llamado a eliminar la grieta, que generaron respaldos tanto del oficialismo como de la oposición.



Al concluir el mensaje, Alberto Fernández se emocionó al agradecer a sus padres, al ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi y al ex presidente Néstor Kirchner, quien -según recordó- en el 2003 le permitió "participar en la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración”.



Entre los presentes se encontraban los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), y los peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Juan Schiaretti (Córdoba), Alicia Kirchner (Santa Cruz) , Mariano Arcioni (Chubut) y Omar Perotti (Santa Fe).



También estuvieron los referentes de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas y Taty Almeida, los sindicalistas Hugo Moyano, Héctor Daer, Antonio Caló y Andrés Rodríguez y los empresarios Daniel Vila y Marcelo Tinelli.



Además, asistieron los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.



También estuvieron los nuevos ministros del gabinete nacional: el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; de Producción, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán; de Justicia, Marcela Losardo; de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; de Seguridad, Sabina Fréderic; de Educación, Nicolás Trotta; de Transporte, Mario Meoni; de Agricultura, Luis Basterra y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el Ministro de Ciencia y Tecnología: Roberto Salvarezza; de Defensa, Agustín Rossi; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros.



Entre las ausencias se destacó la de la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acostumbrada a los faltazos en asambleas legislativas.



Otras presencias fueron la de Estanislao, el hijo de Alberto Fernández; que lucia un pañuelo multicolor representativo de la diversidad.



Los ex presidentes Eduardo Duhalde y Carlos Menem también ocuparon un palco, e incluso se sacaron una selfie a pedido de Zulemita Menem.