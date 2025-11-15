Este sábado 15 de noviembre de 2025, Aldosivi y San Martín de San Juan disputarán un encuentro crucial por la vigésima quinta fecha del Torneo Clausura en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. El encuentro será a las 17.00 horas y ahí San Martín se jugará la categoría.

Aldosivi llega a esta jornada final tras experimentar una notable recuperación en la fase final del campeonato, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su triunfo agonizante frente a Banfield en la fecha anterior le otorga la ventaja de depender de su propio resultado: una victoria le garantizaría la permanencia en Primera División. Cualquier otro resultado lo dejaría sujeto a los desempeños de Godoy Cruz y Deportivo Riestra.

San Martín de San Juan, por su parte, mantiene un invicto de seis partidos que le permitió acceder a esta instancia definitoria. Sin embargo, su situación es más compleja, pues incluso con una victoria no aseguraría automáticamente la permanencia. El equipo necesitaría que Godoy Cruz no gane su partido, pudiendo incluso forzar un desempate si ambos encuentros terminan en igualdad.

Las formaciones previstas indican que Aldosivi alinearía con Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago, Justo Giani y Facundo De la Vega, bajo la dirección técnica de Guillermo Farré.

San Martín de San Juan probablemente presentaría a Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián González, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch, conducidos por Leandro Romagnoli.

El partido será arbitrado por Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta en el VAR, y su transmisión estará a cargo de ESPN Premium.