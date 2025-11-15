El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para San Juan correspondiente al sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2025. El informe indica un período de inestabilidad atmosférica durante la jornada del sábado, con una gradual mejoría hacia el día domingo, caracterizado por condiciones ventosas.

Para el sábado 15, se prevé una jornada con cielo algo nublado por la mañana, dando paso a la probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y chaparrones por la noche. La probabilidad de precipitación se estima entre el 10% y el 40% en ambos períodos. La temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados, con una mínima de 23 grados. El viento soplará del sector noroeste por la mañana, rotando al sureste hacia la tarde y noche, con intensidades entre 13 y 31 km/h.

En cambio, la previsión para el domingo 16 anuncia un cambio hacia una condiciones más estables, aunque con vientos significativamente más intensos. La jornada transcurrirá con nubosidad variable, pasando de parcialmente nublado en la madrugada a mayormente nublado durante la mañana y tarde, para finalizar con cielos parcialmente nublados nuevamente en la noche. La probabilidad de lluvia será nula o mínima, con un 10% de chance solo durante la tarde. Las temperaturas registrarán una marcada amplitud térmica, con una mínima de 17 grados en la madrugada y una máxima de 26 grados durante la tarde.

El viento será el fenómeno predominante del domingo. Se pronostican vientos sostenidos del sector sur, con intensidades que oscilarán entre 32 y 41 km/h durante la madrugada y mañana, disminuyendo levemente a entre 23 y 31 km/h por la tarde y noche. Se prevén ráfagas muy fuertes, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en horario de mañana y tarde, requiriéndose precaución ante estas condiciones.