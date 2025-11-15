Ordenaron no salir y usar máscaras para protegerse del humo tóxico en Ezeiza

Un incendio de magnitud considerable en una planta industrial del partido de Ezeiza generó emisiones significativas de humo y partículas en suspensión. Ante esta situación, las autoridades competentes emitieron una serie de directrices preventivas dirigidas a la población de las zonas afectadas y aledañas, con el objetivo de minimizar la exposición a los contaminantes y preservar la salud pública.

La principal recomendación consiste en permanecer en el interior de los domicilios, manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar la infiltración del aire exterior. Se indica, asimismo, la conveniencia de apagar sistemas de aire acondicionado y ventilación que tomen aire del exterior, para así asegurar el sellado del ambiente interno.

Para las personas que se encuentren en el exterior y no puedan resguardarse de inmediato, se instruye alejarse con celeridad en dirección opuesta a la columna de humo. Como medida de protección respiratoria básica, se sugiere cubrir nariz y boca con un paño humedecido.

Se desaconseja enfáticamente la circulación por la zona afectada y cualquier tipo de aproximación al lugar del siniestro con fines de observación o registro visual. Se recuerda que la prioridad debe ser facilitar las labores de los equipos de emergencia y no interferir en sus operaciones.

Ante la aparición de síntomas como irritación ocular o de las vías respiratorias, tos, cefalea o dificultad para respirar, se debe contactar de inmediato al centro de toxicología provincial o acudir al centro de salud más próximo para una evaluación médica.

Las autoridades ambientales y sanitarias mantienen un monitoreo constante de la situación en coordinación con los equipos de respuesta. Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales de comunicación oficiales y a seguir estrictamente las actualizaciones y recomendaciones que se emitan.