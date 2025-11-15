Publicidad
Ordenaron no salir y usar máscaras para protegerse del humo tóxico en Ezeiza

Ante la propagación de humo por un incendio en una planta industrial, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires difundió un protocolo de seguridad. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Las medidas preventivas para la población ante el humo tóxico en Ezeiza. FOTO: Gentileza

Un incendio de magnitud considerable en una planta industrial del partido de Ezeiza generó emisiones significativas de humo y partículas en suspensión. Ante esta situación, las autoridades competentes emitieron una serie de directrices preventivas dirigidas a la población de las zonas afectadas y aledañas, con el objetivo de minimizar la exposición a los contaminantes y preservar la salud pública.

La principal recomendación consiste en permanecer en el interior de los domicilios, manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar la infiltración del aire exterior. Se indica, asimismo, la conveniencia de apagar sistemas de aire acondicionado y ventilación que tomen aire del exterior, para así asegurar el sellado del ambiente interno.

Para las personas que se encuentren en el exterior y no puedan resguardarse de inmediato, se instruye alejarse con celeridad en dirección opuesta a la columna de humo. Como medida de protección respiratoria básica, se sugiere cubrir nariz y boca con un paño humedecido.

Se desaconseja enfáticamente la circulación por la zona afectada y cualquier tipo de aproximación al lugar del siniestro con fines de observación o registro visual. Se recuerda que la prioridad debe ser facilitar las labores de los equipos de emergencia y no interferir en sus operaciones.

Ante la aparición de síntomas como irritación ocular o de las vías respiratorias, tos, cefalea o dificultad para respirar, se debe contactar de inmediato al centro de toxicología provincial o acudir al centro de salud más próximo para una evaluación médica.

Las autoridades ambientales y sanitarias mantienen un monitoreo constante de la situación en coordinación con los equipos de respuesta. Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales de comunicación oficiales y a seguir estrictamente las actualizaciones y recomendaciones que se emitan.

