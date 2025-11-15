La Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7 de Rivadavia ha implementado la primera planta fotovoltaica didáctica de la provincia de San Juan. Esta instalación, dependiente de la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación, posiciona al establecimiento como pionero en la generación, almacenamiento e inyección de energía solar a la red eléctrica provincial.

La planta cuenta con una potencia instalada de 10 kVA y se encuentra compuesta por paneles solares, reguladores MPPT, inversores híbridos y un sistema de baterías de litio. Este equipamiento garantiza autonomía energética y permite el almacenamiento de la energía producida. Su configuración posibilita el abastecimiento de los consumos internos de la escuela y la posterior inyección del excedente a la red eléctrica sanjuanina. Todos los componentes fueron adquiridos mediante un proyecto de crédito fiscal auspiciado por la empresa Loma Negra, siendo el armado, montaje y puesta en funcionamiento responsabilidad de estudiantes y docentes de la institución.

La operación de una planta a escala real resulta fundamental para reducir la brecha entre la formación teórica y la práctica profesional. Los estudiantes interactúan con tecnología idéntica a la utilizada en instalaciones industriales, lo que facilita el dominio de competencias relacionadas con la instalación, el monitoreo en tiempo real, el diagnóstico de fallas y la optimización de sistemas fotovoltaicos híbridos. De este modo, la planta funciona como un aula-taller técnico permanente, donde es posible analizar la producción energética en diferentes condiciones, ensayar configuraciones, gestionar software especializado, realizar mantenimiento y evaluar el balance entre generación, consumo e inyección.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó el valor pedagógico de la iniciativa, señalando que transforma el proceso de aprendizaje al enfrentar a los estudiantes con tecnología real. Se subrayó que este proyecto convierte a la escuela en un territorio de experimentación activa, preparando a los futuros técnicos para los desafíos del sector energético actual. Asimismo, se enfatizó que la planta representa un avance estratégico para la provincia en materia de transición energética y sostenibilidad, al tiempo que consolida una formación profesional con una clara proyección laboral.

En síntesis, la planta fotovoltaica de la EPET N° 7 demuestra cómo la educación técnica puede materializar el conocimiento en soluciones concretas, integrando la formación académica con la innovación tecnológica y el trabajo productivo.