La calculadora del descenso: todas las combinaciones para Aldosivi, San Martín y Godoy Cruz

La última fecha del Torneo Clausura 2025 determinará los dos equipos que perderán la categoría en la Liga Profesional de Fútbol, en un complejo escenario donde Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz luchan por la permanencia. El mecanismo de descenso establece que uno de los cupos se definirá por promedios históricos y el otro por la Tabla Anual de la temporada vigente.

Según el Artículo 93 del Estatuto de la AFA, descenderá el equipo con peor promedio de las últimas tres temporadas y el club con menor puntaje acumulado en la Tabla General Anual 2025. Actualmente, San Martín de San Juan se encuentra último en la tabla de promedios (0.903), seguido por Aldosivi (0.968). En la Tabla Anual, Godoy Cruz y San Martín comparten la última posición con 28 puntos, mientras Aldosivi cuenta con 30 unidades.

Publicidad

El partido entre Aldosivi y San Martín de San Juan, que se disputará este sábado a las 17:00 horas en el Estadio José María Minella, resulta crucial para la definición. Paralelamente, Godoy Cruz deberá vencer a Deportivo Riestra en Mendoza para mantener chances de permanencia. Las combinaciones posibles establecen que si Aldosivi vence a San Martín, descenderán este último por promedios y Godoy Cruz por la Tabla Anual.

En caso de empate entre Aldosivi y San Martín, y si Godoy Cruz gana su partido, se produciría un desempate entre Godoy Cruz y Aldosivir por la Tabla Anual. Si San Martín vence a Aldosivir y Godoy Cruz gana, ambos equipos quedarían igualados en la Tabla Anual, lo que generaría otro partido de desempate entre ellos.

Publicidad

El Reglamento General de la AFA establece que en caso de igualdad de puntos o promedio, los equipos involucrados disputarán un partido en estadio neutral dentro de las 72 horas siguientes a la finalización del torneo. De persistir la igualdad tras los 90 minutos, se jugará un suplementario de 30 minutos que podría derivar en tiros desde el punto penal.

Esta jornada final representa la culminación de una temporada donde estos tres equipos demostraron rendimientos inconsistentes, y donde las distintas combinaciones posibles reflejan la igualdad competitiva que caracteriza al torneo. La resolución definitiva quedará sujeta a los resultados de estos encuentros simultáneos que determinarán el futuro institucional de los clubes involucrados.