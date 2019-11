Alemania, Francia y Reino Unido abordan hoy en París situación del acuerdo iraní

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, anunció que se reunirá hoy en París con sus homólogos francés y británico para abordar los "próximos pasos" en el difícil contexto que afronta el acuerdo nuclear logrado con Irán para que este país no desarrolle armas atómicas.



"Vemos con creciente preocupación que el enriquecimiento de uranio continúa. Irán no solo lo ha anunciado, sino que sigue adelante con ello", indicó Maas ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), en el que se aborda la situación iraní entre otros temas.



Maas dijo que por esa razón seguirá abordando la situación esta tarde en París "para discutir los pasos adelante".



"Queremos mantener el acuerdo nuclear pero Irán tiene finalmente que volver a sus compromisos y respetarlo. De otro modo, estamos dispuestos a utilizar todos los mecanismos incluidos en el acuerdo", agregó.



Por su parte el titular holandés, Stef Blok, compartió la "preocupación" por la deriva del acuerdo nuclear mientras que su homólogo luxemburgués, Jean Asselborn, pidió seguir "implicados en un diálogo con Irán" y esperar a conocer el nuevo informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre el cumplimiento del pacto.



"Las sanciones no van a resolver el problema", comentó Asselborn, citado por la agencia de noticias EFE.



La UE se mantiene firme en su apoyo al pacto nuclear, que se tambalea tras abandonarlo Estados Unidos y de que este país haya reintroducido sanciones contra Teherán, que ha respondido empezando a incumplir algunos compromisos técnicos dentro del acuerdo.



En cualquier caso, aunque creen que las deficiencias de cumplimiento por parte de Irán no son irreversibles, los europeos han advertido a ese país de que debe volver cuanto a atenerse al pacto para que pueda sobrevivir.



Por otra parte, Maas también se pronunció sobre la OTAN, organización que la semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que se encontraba "en muerte cerebral".



"Estoy de acuerdo con el presidente francés en que necesitamos pensar sobre cómo hacer más por nuestra propia seguridad, pero queremos hacerlo con la OTAN y no en su contra", indicó, y reconoció la importancia de la organización especialmente para los países del centro y este de Europa.



El canciller croata, Gordan Grlic Radman, aseguró que cree "realmente en el futuro de la OTAN" y defendió a la Alianza para "proteger nuestros valores, la paz, la estabilidad".



Asselborn dejó claro que la OTAN "no solo es una alianza militar sino también política".



"Vengo de un país que es incapaz de defenderse por sí mismo y creo que incluso Europa no es capaz de defenderse a sí misma, por lo que la UE estaría bien aconsejada si permanece comprometida con la OTAN", indicó.