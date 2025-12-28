Alerta amarilla por tormentas en cinco departamentos: el anuncio de Protección Civil

La Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, ha emitido la Alerta Meteorológica N° 71/25 por la ocurrencia de tormentas, algunas localmente fuertes, que afectarán al sector Este de la provincia durante la noche de hoy, domingo 28 de diciembre, y la madrugada del lunes 29 de diciembre.

Áreas y nivel de alerta

La alerta, de nivel Amarillo, comprende específicamente los departamentos de: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Pronóstico y fenómenos acompañantes

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, con las siguientes características principales:

Precipitación: Se prevén acumulados entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superarse puntualmente.

Intensidad: Posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos.

Otros fenómenos: Las tormentas podrían estar acompañadas de: Granizo Intensa actividad eléctrica Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

En la Alta Cordillera: Las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Recomendaciones de protección civil

Ante este evento meteorológico, las autoridades instan a la población a tomar precauciones y difunden las siguientes recomendaciones:

En el hogar:

Revisar y limpiar techos, bajadas de agua y desagües cercanos.

Retirar del exterior objetos que el agua pueda arrastrar, especialmente productos tóxicos.

Desenchufar artefactos eléctricos.

Cerrar y asegurar ventanas y puertas.

Evitar circular innecesariamente. Si puede quedarse en casa, hágalo.

Tener preparado un kit de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentos, agua, comida enlatada, ropa de abrigo y mantas.

En la vía pública:

No transitar por calles inundadas o anegadas.

Buscar un lugar de resguardo.

En caso de manejar, hacerlo con luces bajas, velocidad reducida y mayor distancia entre vehículos.

No obstruir acequias o bocas de alcantarilla.

Lavarse las manos con frecuencia y consumir agua segura (hervida o embotellada).

Especialmente en caso de granizo:

Permanecer a resguardo.

Conservar la calma, especialmente para tranquilizar a niños, adultos mayores y mascotas.

Si se está conduciendo: Mantener la calma y reducir la velocidad sin frenar bruscamente. Los parabrisas son laminados y, aunque puedan trizarse, evitan la entrada de granizo o cristales. Continuar el recorrido con precaución, ya que el fenómeno suele ser muy localizado.



Luego de la tormenta:

Verificar el estado de techos, cañerías y ventanas.

En caso de observar daños graves que pongan en riesgo la vida, contactar inmediatamente a los organismos oficiales.

Números de emergencia

La Dirección de Protección Civil recuerda los números de contacto fundamentales ante cualquier eventualidad: