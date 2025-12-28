Provinciales > Informe oficial
Alerta amarilla por tormentas en cinco departamentos: el anuncio de Protección Civil
POR REDACCIÓN
La Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, ha emitido la Alerta Meteorológica N° 71/25 por la ocurrencia de tormentas, algunas localmente fuertes, que afectarán al sector Este de la provincia durante la noche de hoy, domingo 28 de diciembre, y la madrugada del lunes 29 de diciembre.
Áreas y nivel de alerta
La alerta, de nivel Amarillo, comprende específicamente los departamentos de: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.
Pronóstico y fenómenos acompañantes
Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, con las siguientes características principales:
Precipitación: Se prevén acumulados entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superarse puntualmente.
Intensidad: Posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos.
Otros fenómenos: Las tormentas podrían estar acompañadas de:
Granizo
Intensa actividad eléctrica
Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.
En la Alta Cordillera: Las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de nieve y/o granizo.
Recomendaciones de protección civil
Ante este evento meteorológico, las autoridades instan a la población a tomar precauciones y difunden las siguientes recomendaciones:
En el hogar:
Revisar y limpiar techos, bajadas de agua y desagües cercanos.
Retirar del exterior objetos que el agua pueda arrastrar, especialmente productos tóxicos.
Desenchufar artefactos eléctricos.
Cerrar y asegurar ventanas y puertas.
Evitar circular innecesariamente. Si puede quedarse en casa, hágalo.
Tener preparado un kit de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentos, agua, comida enlatada, ropa de abrigo y mantas.
En la vía pública:
No transitar por calles inundadas o anegadas.
Buscar un lugar de resguardo.
En caso de manejar, hacerlo con luces bajas, velocidad reducida y mayor distancia entre vehículos.
No obstruir acequias o bocas de alcantarilla.
Lavarse las manos con frecuencia y consumir agua segura (hervida o embotellada).
Especialmente en caso de granizo:
Permanecer a resguardo.
Conservar la calma, especialmente para tranquilizar a niños, adultos mayores y mascotas.
Si se está conduciendo:
Mantener la calma y reducir la velocidad sin frenar bruscamente.
Los parabrisas son laminados y, aunque puedan trizarse, evitan la entrada de granizo o cristales.
Continuar el recorrido con precaución, ya que el fenómeno suele ser muy localizado.
Luego de la tormenta:
Verificar el estado de techos, cañerías y ventanas.
En caso de observar daños graves que pongan en riesgo la vida, contactar inmediatamente a los organismos oficiales.
Números de emergencia
La Dirección de Protección Civil recuerda los números de contacto fundamentales ante cualquier eventualidad:
103 (Defensa Civil)
911 (Emergencias)